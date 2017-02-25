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25 Şubat 2017 Cumartesi 08:29

Ermenistan-azerbaycan Cephe Hattında Çatışma

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan ordusunda can kayıplarının yaşandığı şiddetli çatışmalar meydana geldi.

Ermenistan-azerbaycan Cephe Hattında Çatışma
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Bakü, 25 Şubat 17 (.): Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan ordusunda can kayıplarının yaşandığı şiddetli çatışmalar meydana geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu gece saatlerinde tüm cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenledi.

Cephe hattının Hocavend-Fuzuli yönünde elverişli mevzileri ele geçirmek isteyen Ermenistan ordusu ile Azerbaycan ordusu arasında şiddetli çatışma yaşandı.

Saldırının Azerbaycan askerlerince önlendiği, Ermenistan ordusunun geri çekilmek zorunda kaldığı bildirildi.

Çatışmada Azerbaycan ordusunda can kayıplarının bulunduğunu duyuran Bakanlık, şehit sayısı konusunda bilgi vermedi.

İlerleme kaydedemeyen Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerini ağır top atışına tuttuğu, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği belirtildi.

(AA/UG/FEZ)

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