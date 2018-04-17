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Ermenistan karıştı!

Ermenistan’da eski Devlet Başkanı ve yeni Başbakan Serj Sarkisyan’a karşı protestolara liderlik eden muhalif vekil Nikol Paşinyan, ülkede ‘kadife devrim’ komitesinin kurulduğunu ilan etti.

Ermenistan karıştı!

Ermenistan’da eski Devlet Başkanı ve yeni Başbakan Serj Sarkisyan’a karşı protestolara liderlik eden muhalif vekil Nikol Paşinyan, ülkede ‘kadife devrim’ komitesinin kurulduğunu ilan etti.

17 Nisan 2018 Salı 23:20
Ermenistan karıştı!
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Ermenistan'da 'devrim komitesi' ilan edildi

Ermenistan’da eski Devlet Başkanı ve yeni Başbakan Serj Sarkisyan’a karşı protestolara liderlik eden muhalif vekil Nikol Paşinyan, ülkede ‘kadife devrim’ komitesinin kurulduğunu ilan etti.

Komitenin yöneteceği protesto harekatını ‘zafer elde edilinceye kadar' yürüteceğini açıklayan Paşinyan, "Devrim komiteleri, devlet kurumlarını bloke etmek için her bir bölgede kurulacak ve çok yakında polis dahil tüm kurumlar devrimkomitesinin emirlerini yerine getirmeye başlayacak" dedi.

"DEVLET BİNALARINA GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROL NOKTALARI KURACAĞIZ"

Bölgelerdeki devlet kurumlarına yönelik ablukaların yarın Çarşamba günü başlayacağını belirten muhalif lider, Erivan'da devlet binalarına giriş ve çıkışlarda yetkililer için kontrol noktalarını kurma niyetinde olduklarını anlattı.

Muhalifler, gösterinin ardından başkent Erivan caddelerinde yürüyüş planlıyor. Protestoculara meydanda kalmama çağrısı yapan Paşinyan, "Yürüyüş yapıyoruz, sonra Cumhuriyet Meydanı'na dönüyoruz, müzik dinliyoruz ve gece evlerimize gidiyoruz" dedi.

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