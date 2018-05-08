Ermenistan'ın yeni başbakanı belli oldu

Ermenistan Parlamentosu’nda yapılan ikinci tur başbakanlık oylamasında Nikol Paşinyan başbakan seçildi.

Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan ikinci tur başbakanlık oylamasında muhalif lideri Nikol Paşinyan, Başbakan seçildi. Parlamentoda gerçekleştirilen oylamada Paşinyan'ın, 105 milletvekilinin 59'undan evet, 42'sinden hayır oyu aldığı bildirildi.

Ermenistan'da Serj Sarkisyan'ın istifası ile sonuçlanan protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda 1 Mayıs'ta yapılan oylamada başbakan seçilememişti. Paşinyan'dan başka adayın olmadığı parlamentoseçimini, muhalif lider başbakan seçilmesine gerekli olan 53 oyu alamaması üzerine kaybetmişti.