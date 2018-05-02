Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103354
ALTIN
175.334
DOLAR
4.1639
STERLİN
5.6564
EURO
4.9966
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda kaza
Son Dakika
GAZİMAĞUSA - LEFKOŞA ANAYOLUNDA KAZA
İskele'de kaza
Son Dakika
İSKELE’DE KAZA
Motosiklet ile araç çarpıştı
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
banner256
Flaş Haber
İskele'de kaza
Kapat

Ermenistan'da Paşinyan Destekçilerinden Eylem!

Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ın, Başbakan seçilememesinin ardından yaptığı çağrı üzerine başlayan eylemler nedeniyle başkent Erivan’da hayat durma noktasına geldi.

Ermenistan'da Paşinyan Destekçilerinden Eylem!

Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ın, Başbakan seçilememesinin ardından yaptığı çağrı üzerine başlayan eylemler nedeniyle başkent Erivan’da hayat durma noktasına geldi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:46
Ermenistan'da Paşinyan Destekçilerinden Eylem!

 Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ın, Başbakan seçilememesinin ardından yaptığı çağrı üzerine başlayan eylemler nedeniyle başkent Erivan’da hayat durma noktasına geldi.

 

Yerel saatle 08.10’dan itibaren harekete geçen Paşinyan taraftarları şehrin tüm cadde girişlerini araçlar veya oturarak trafiğe kapattı.

 

Erivan’a giriş-çıkış yollarını da kapatan eylemcilerin havaalanına giden güzergahı da kesmesi dolayısıyla çok sayıda kişi havaalanına yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

 

Bu arada Paşinyan taraftarlarının toplu taşıma araçlarının çalışmasını engellediği belirtiliyor.

 

Yolların kapalı olması, yolcu otobüslerinin ve metronun çalışmaması, çok sayıda çalışanın iş yerlerine ulaşamamasına da yol açtı. Eylemlere rağmen bankalar ve devlet daireleri rutin çalışma sistemlerine devam ederken, Paşinyan’ın grev çağrısına uyarak işe gitmeyen çalışanlar da bulunuyor.

 

Öte yandan, eylemlere destek veren başkentteki birçok dükkan ve iş yeri de kepenk indirdi. Güvenlik görevlilerinin engelleme çabalarına rağmen bazı eylemciler bakanlık binalarının girişini araçlarıyla kapattı.

 

Ermenistan'dan Gürcistan'a ve İran'a giden yolların da Paşinyan destekçilerince kapatılmasından dolayı iki ülkeye giriş ve çıkışların yapılamaz hale geldiği belirtiliyor.

 

Bu arada muhalif hareketin lideri Paşinyan da eylemlere eşiyle katılıyor. Paşinyan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hükümette ya da parlamentoda ne olduğu önemli değil. Önemli olan şu anda sokaklarda ne olduğudur. Halk ile iktidar arasında önceden olduğu gibi bir ilişki bundan sonra olmayacak.” ifadelerini kullandı.

 

Paşinyan, olayların büyümesine hazırlıklı olduğunu belirterek, polisin müdahale etmesi halinde kendisinin ve taraftarlarının cevap vermeyeceğini söyledi.

 

Ermenistan parlamentosunda Başbakanlık seçimlerine tek aday olarak katılan ancak bu göreve gelmek için yeterli oyu alamayan Paşinyan, taraftarlarına ülkenin her yerinde yolları kapatarak ve genel greve giderek eylem yapma çağrısında bulunmuştu.

Son Güncelleme: 02.05.2018 14:11
Anahtar Kelimeler:
ErmenistanEylem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marcelo'dan Penaltı İtirafı!
Marcelo'dan Penaltı İtirafı!
Social Media Awards'tan Mediamarkt'a Altın Ödül!
Social Media Awards'tan Mediamarkt'a Altın Ödül!
Kuveyt Türk, 250 Milyon Liralık Kira Sertifikasını Halka Arz Ediyor...
Kuveyt Türk, 250 Milyon Liralık Kira Sertifikasını Halka Arz Ediyor...
“Euro Bölgesi Ülkelerinde Ekonomik Ortam Bozuldu“
“Euro Bölgesi Ülkelerinde Ekonomik Ortam Bozuldu“
Brezilya'da Eski Devlet Başkanının Hapse Atılması Protesto Edildi!
Brezilya'da Eski Devlet Başkanının Hapse Atılması Protesto Edildi!
Facebook Çöpçatanlık Uygulaması Başlatıyor
Facebook Çöpçatanlık Uygulaması Başlatıyor
FETÖ'nün ABD'deki iki elebaşını görüntüledi
FETÖ'nün ABD'deki iki elebaşını görüntüledi
Ermenistan'da Başbakanlık Seçiminde Tek Aday Gereken Oyu Alamadı...
Ermenistan'da Başbakanlık Seçiminde Tek Aday Gereken Oyu Alamadı...
Ermenistan'da Paşinyan’dan Taraftarlarına Eylem Çağrısı
Ermenistan'da Paşinyan’dan Taraftarlarına Eylem Çağrısı
Endonezya'da Marapi Yanardağı'nda hareketlilik
Endonezya'da Marapi Yanardağı'nda hareketlilik

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim