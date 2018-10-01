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Ermeni Kökenli Fransız Şarkıcı Charles Aznavour 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

80 yıllık kariyeri boyunca Aznavour'un 180 milyon albümü satılmış ve sanatçı 60'tan fazla filmde rol almıştı.

Ermeni Kökenli Fransız Şarkıcı Charles Aznavour 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

80 yıllık kariyeri boyunca Aznavour'un 180 milyon albümü satılmış ve sanatçı 60'tan fazla filmde rol almıştı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 12:55
Ermeni Kökenli Fransız Şarkıcı Charles Aznavour 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

80 yıllık kariyeri boyunca Aznavour'un 180 milyon albümü satılmış ve sanatçı 60'tan fazla filmde rol almıştı.

 

Üç kez evlenen ve altı çocuk sahibi olan Charles Aznavour, Paris'te 1915 olaylarının ardından kaçan ve yeni bir yaşama başlamak için Fransa'nın başkentine giden Ermeni anne -babanın çocuğu olarak dünyaya gelmişti.

 

Yoksul bir göçmen olarak büyüyen Aznavour'un şarkı sözlerinde bu deneyim anlatılıyordu.

 

Charles Aznavour yedi farklı dilde 1200 farklı şarkı kaydetti ve 94 ülkede konser verdi.

 

Fransa'ya Gürcistan'dan göç eden babası MişaAznavuryan şarkıcı, Adapazarı'ndan göç eden annesi KnarAznavuryan ise oyuncuydu.

 

Küçük yaşta tiyatroyla tanışan Aznavour henüz dokuz yaşındayken oyunlarda rol alıp şarkı söylemeye başladı.

 

Küçük kumpanyalarda şarkı söyleyerek başlayan kariyerinin dönüm noktası ünlü Fransız şarkıcı Edith Piaf'la tanışması oldu. Piaf'la birlikte Amerika'ya ve Avrupa'nın çeşitli kentlerine düzenledikleri turneler sonucu dünyaca ünlü bir şarkıcı haline geldi.

 

Son Güncelleme: 01.10.2018 15:55
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