Erken Mesai Önerisine Tepki Yağdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın çalışanların "gün ışıdıktan 1 saat sonra mesaiye başlaması ve Cumartesi günü de tam ya da yarım gün çalışması" yönündeki önerisine işçi ve memurkesiminden tepki geldi.



Memur kesimi Bakan'ın açıklamasını "gayri ciddi" bulurken, işçi tarafı ise Bakan'ın "Üstlerinden aldığı buyruğu çalışanlara uygulamaya" çalıştığını iddia etti. İşveren kesimi ise kanunun işçi kesimini bağlamadığını doğrudan memuru ilgilendirdiğini ifade ederken, memurların Cumartesi günü çalışmalarında "toplumsal fayda" olduğuna dikkat çekti.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın çalışanların mesai saatlerine ilişkin yaptığı açıklamalara işçi ve memur kesimi öfkeli. Bakan Yıldız'ın çalışanlara yönelik açıklamalarını ANKA'yadeğerlendiren işçi, memur ve işveren kesimi Bakan'ın açıklamalarını "yüzeysel" buldu.



-MEMUR KESİMİ AÇIKLAMAYI "GAYRİ CİDDİ" BULDU-



Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın açıklamalarını "Gayri ciddi" bulduğunu ifade ederek, "Altı doldurulmamış iyice düşünülmeden ayaküstü yapılmış bir açıklamadır.Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın çalışma alanına girmeyen bir yönü de vardır. Bu Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı ile hükümeti doğrudan doğruya ilgilendiren bir durumdur. Bütün çalışanlarla ilgili bir düzenleme yapmaya çalışıyorsanız bir kere bunu önce hükümet içerisinde değerlendirip daha sonra Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikalarla da görüşerek açıklamalısınız. Bu yönüyle de hatalı" dedi.



Dünyada insanların çalışma saatini azaltmaya yönelik bir eğilim olduğunu söyleyen Koncuk, "MeselaFransa 43 saatten 35 saate düşürerek 650 bin kişiye istihdam yarattı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da bu konuda açıklamaları var "çalışma saatlerinin düşürülmesi istihdam yaratacaktır' diye. Bu açıklamalarla da Taner Yıldız'ın açıklamaları çelişiyor. Birbirine uymuyor. Yani hükümetin bir üyesi çalışma saatini düşürürsek istihdam yaratırız derken bir diğeri ise çalışma saatini artırmaya hatta çalışma iş gününü 5 günden 6 güne çıkarmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.



Koncuk, kamu çalışanlarının 8.30'da iş başı yaptıklarını söyleyerek, "Büyükşehirlerde ulaşım başlı başına problem 1.5-2 saatlik çileli bir yolculuktan sonra iş yerine ulaşabiliyor çalışanlar. Yani Sayın Bakan bunlardan haberdar değil" dedi.



-İŞVEREN "MEMURLARIN CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞMASINDA TOPLUMSAL FAYDA VAR" DEDİ-



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Tuğrul Kutadgobilik, Bakan'ın yaptığı bu önerinin doğrudan doğruya devlet memurlarını ilgilendirdiğini söyleyerek, "Benim Başkanı bulunduğum TİSK'in çalışma nizamı 3 vardiya sistemine bağlıdır. Kayıtlı sanayide, 3 vardiya sistemi yüzde 85 oranında uygulanıyor. Yani bizim fabrikalarımızın yüzde 85'i üç vardiya usulü çalışıyor. Dolayısıyla biz zaten Cumartesi günleri çalışıyoruz. 1 gün izin oluyor sanayiye. Dolayısıyla Taner Yıldız'ın teklifi doğrudan doğruya kamu dairelerinin çalışma saatlerini gün ışığına daha uyumlu hale getirmektir. Bunun kararını özel sektör ve sivil toplum vermeyecektir. Doğrudan doğruya kamu otoriteleri uygun görürlerse karar alacaktır" dedi.



Bakan'ın dile getirdiği teklifin kamunun bir meselesi olduğunu söyleyen Kutadgobilik, "Cumartesi günü çalışmasında toplumsal fayda olan işler vardır. Mesela vergi daireleri gibi, mesela özel hizmet veren sistemler gibi bunların kamunun çalışması ile esnafların sanatkârların, çalışan işçinin cumartesi günü vergi gibi nüfus Müdürlüğü gibi yani topluma hizmet veren meselelerle düşünülmesi belki daha pozitif bir yaklaşım olabilir. Ama bunun dışında yalnız 3 saat çalışacak devlet sanayinin, o gün gelip de getirilmesi götürülmesi, çay kahve molası falan düşünülürse rantabl olmayabilir" şeklinde konuştu. Kutadgobilik, uygulamanın özel sektörü etkilemeyeceğine dikkat çekti.



-İŞÇİ TARAFI "BAKAN, YUKARIDAN ALDIĞI BUYRUĞU, BİZE UYGULAMASIN" DEDİ



DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın bu tür önerileri daha önce de gündeme getirdiğini ifade ederek, "Bakan'ın açıklaması aslında çalışma saatlerinin artırılması yoluyla yineTürkiye'deki ekonomik problemlerin faturasının çalışanlara kesilmesi anlamına geliyor" dedi.



Bu girişimin çalışma saatlerinin artırılmasına yönelik olduğunu söyleyen Görgün, "Bu açıklamadan önce taraflarla görüşülmeliydi. Yukarıdan aldığı buyruklarla bu gibi bir uygulamayı kamuoyunun gündemine taşıyıp, çalışan kesimlere uygulamaya kalkışmanın amaçlanması yanlış" dedi.



DİSK olarak daha önce Çalışma Bakanlığı'na haftalık çalışma saatlerinin 1 saat kısaltılması halinde 230 bin kişiye ek istihdam sağlanacağı önerisinde bulunduklarını söyleyen Görgün, şimdi Enerji Bakanı'nın söz konusu uygulamayla çalışma saatlerini artırmayı planladıklarını ifade etti.