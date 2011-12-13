Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Erkeklerin Kadınlardan İstediği 10 Şey

Erkekler ilişkıilerde ufakta olsa zaman zaman bazı özgürlükler isterler

Erkeklerin Kadınlardan İstediği 10 Şey

Erkekler ilişkıilerde ufakta olsa zaman zaman bazı özgürlükler isterler

13 Aralık 2011 Salı 16:41
Erkeklerin Kadınlardan İstediği 10 Şey
banner238

1- Bir risk aldığında destek çıkılması:Erkekler zaman zaman maceraya atılma isteğine kapılabilirler. Örneğin kariyer değişikliğine gitmek istediğinde destek çıkmanız, ona cesaret verir ve

çok mutlu eder.

2- Bazı sırlara sahip olma hakkı : En yakınarkadaşının sevgilisini aldatması gibi şeyleri sizinle paylaşmak İstemeyebilir. İlişkinize zarar vermeyecek bir şeyse, kendinizi tehdit altında

hissetmenize gerek yok. Bazı şeyleri kendine saklaması, onun olgunlaştığının göstergesidir.

3- Kendini suçlu hissetmeden erkekerkeğe dışarı çıkması: Bir erkeğin hanım evladı olarak gözükmemesinin tek yolu arada sırada erkek erkeğe takılmasından geçer. Bir ilişkide güven çok

önemli.

4- Seks için yeşil ışık: Erkekler, fırsat doğduğunda beraber olmak istedikleri beş ünlüden biriyle yatabilme hakkının sonuna kadar arkasındalar. Yani siz de Brad Pitt'i gördüğünüzde üstüne

atlayabilirsiniz.

5- Tuttuğu takım kaybettiğinde yalnız kalmak:  ''Bir dahaki sefere şampiyon olursunuz" demek yerine onu acısıyla başbaşa bırakın.

6- Anlattıklarının dinlenmesi: Anlattıklarını kesmeden sonuna kadar dinleyip, koşulsuz hak vermeniz.

7- Yanlış bir şey söylediğinde sabır ve tolerans gösterilmesi. Bütün günü kuaförde geçirdikten sonra "Saçım nasıl olmuş?" diye sorduğunuzda kuru kuru bir "Güzel olmuş" derse

bozulmayın.

8- Büyük kahkahalar ve küçük kıkırdamalar: Erkekler, aptalca şakaları dahil her konuda bolca kahkaha duymaktan hoşlanırlar.

9- Arabaları için bir GPS: Yön bulma konusunda hiç bitmeyen kavgalarınıza, egosunu zedelemeden bir son vermek için bunu istemesine hiç şaşırmamanız gerekir.

10- Küçük özgürlükler: Tarafların kişiliklerinden taviz vermeden uzlaşmaları çok önemlidir. Siz sinir olsanız bile erkek arkadaşınız bazı huylarından vazgeçmek istemez. Klozet kapağını

sürekli açık mı bırakıyor? Bunu önemsememeye çalışın. Sizin de onu rahatsız edebilecek alışkanlıklarınız olabilir.

Son Güncelleme: 13.12.2011 16:41
Anahtar Kelimeler:
KadınIlişkiErkek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim