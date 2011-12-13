Erkeklerin Kadınlardan İstediği 10 Şey

1- Bir risk aldığında destek çıkılması:Erkekler zaman zaman maceraya atılma isteğine kapılabilirler. Örneğin kariyer değişikliğine gitmek istediğinde destek çıkmanız, ona cesaret verir ve

çok mutlu eder.



2- Bazı sırlara sahip olma hakkı : En yakınarkadaşının sevgilisini aldatması gibi şeyleri sizinle paylaşmak İstemeyebilir. İlişkinize zarar vermeyecek bir şeyse, kendinizi tehdit altında

hissetmenize gerek yok. Bazı şeyleri kendine saklaması, onun olgunlaştığının göstergesidir.



3- Kendini suçlu hissetmeden erkekerkeğe dışarı çıkması: Bir erkeğin hanım evladı olarak gözükmemesinin tek yolu arada sırada erkek erkeğe takılmasından geçer. Bir ilişkide güven çok

önemli.



4- Seks için yeşil ışık: Erkekler, fırsat doğduğunda beraber olmak istedikleri beş ünlüden biriyle yatabilme hakkının sonuna kadar arkasındalar. Yani siz de Brad Pitt'i gördüğünüzde üstüne

atlayabilirsiniz.



5- Tuttuğu takım kaybettiğinde yalnız kalmak: ''Bir dahaki sefere şampiyon olursunuz" demek yerine onu acısıyla başbaşa bırakın.



6- Anlattıklarının dinlenmesi: Anlattıklarını kesmeden sonuna kadar dinleyip, koşulsuz hak vermeniz.



7- Yanlış bir şey söylediğinde sabır ve tolerans gösterilmesi. Bütün günü kuaförde geçirdikten sonra "Saçım nasıl olmuş?" diye sorduğunuzda kuru kuru bir "Güzel olmuş" derse

bozulmayın.



8- Büyük kahkahalar ve küçük kıkırdamalar: Erkekler, aptalca şakaları dahil her konuda bolca kahkaha duymaktan hoşlanırlar.



9- Arabaları için bir GPS: Yön bulma konusunda hiç bitmeyen kavgalarınıza, egosunu zedelemeden bir son vermek için bunu istemesine hiç şaşırmamanız gerekir.



10- Küçük özgürlükler: Tarafların kişiliklerinden taviz vermeden uzlaşmaları çok önemlidir. Siz sinir olsanız bile erkek arkadaşınız bazı huylarından vazgeçmek istemez. Klozet kapağını

sürekli açık mı bırakıyor? Bunu önemsememeye çalışın. Sizin de onu rahatsız edebilecek alışkanlıklarınız olabilir.