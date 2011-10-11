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Erkeklerin gözüyle evlenilecek Kadınlar

. Erkekler de kadınlar gibi doğru partnerin peşindedir.

Erkeklerin gözüyle evlenilecek Kadınlar

. Erkekler de kadınlar gibi doğru partnerin peşindedir.

11 Ekim 2011 Salı 17:38
Erkeklerin gözüyle evlenilecek Kadınlar
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Kadınlar ve erkekler arasında tartışılmaz tek bir gercek vardır ki o da eşitlikleridir, her ne kadar bazı erkekler kadınları arka plana atmak istiyor olsalar da bu gerçeği kabul etmeleri gerektiğinin onlarda farkındalar.

Erkekler de kadınlar gibi doğru partnerin peşindedir, bir erkeğin bir kadının doğru insan olduğunu düşündüren sebeplere bir göz atalım.

Partnerlerinin çekici olması

 

Sanıldığı gibi sadece seksi görünmesi bir kadını çekici yapmaz.
Bir kadını çekici kılan başka şeyler vardır. Eğer partnerinizi gülümsetebiliyorsanız bu sizi her zaman bir adım öne geçirir. Onu zor anlarında kendini iyi hissetmesini sağlamanız vb gibi tavırlarınız sizi her zaman çekici kılar.

Seksi bir vücut
Erkekler için tartışılmaz bir gerçek bir kadının güzel bir bedeninin olması.. Bakışlarının karşı cins üstünde toplanmasına yeterde artar bile, ama bu geçici bi süreçtir. Zira bir kadının güzel bir vücudunun olması yanında farklılıklarınında olması, yani kendi olabilmesi onu tercih edilir kılar.

Güzel bir yüz
Güzel bir yüz erkeklerin sizi heyecanlandırıcı bulmasını sağlar, güzel bakan gözler her zaman çok şey ifade eder.

Güven dürüstlük
Sağlam bir ilişki her zaman güven ve dürüstlük üzerine kurulur. Partnerinize dürüstçe ne istediğinizi ne beklediğinizi söyleyemiyorsanız tavsiyem ilişkinizdende bir şey beklememenizdir.

Saygı görmeleri
Bir erkeğin saygı görmesi tabbi ki zamanla onları iyi bir baba iyi bir sevgili eş rolüne büründürür ama unutmamak gerekiyor ki saygı kazanılır, kimseye sebepsiz yere saygı duyamayız. Bu durum ilişkiler içinde geçerlidir eğer erkek arkadaşinizi arkadaşlarının yanında zor duruma düşürmüyor onu mahcup etmiyorsanız bu olumlu tavrın karşılığını zamanla bulursunuz tabii partneriniz doğru insansa…

Karşılarında anlayışlı bir sevgili bulmaları
Erkek arkadaşiniz veya eşiniz gün boyu çalışır ve muhtemelen stresli ,yorgun bir ifade ile yanınıza ulaşır. Pek tabiiki biz de yoruluyoruz gün boyunca işyerimizde veya evdeki sorumluluklarımız sebebiyle, ama güzel bir ilişki için iki tarafında yapması gereken fedakarlıklar var bunlarıda unutmamak gerekiyor. Partnerinize karşı daha sabırlı olmanız, eve geldiğinde ona daha fazla stres yüklemek yerine güleryüzlü bir tavır içinde olmanız emin olun ilişkinize ve size çok şey katacaktır.Tabii bu olumlu tavrı sadece biz değil karşı tarafta göstermeli ki ilişkimiz bizi üzen değil mutlu eden bir birliktelik olabilsin.

Son Güncelleme: 11.10.2011 17:38
Anahtar Kelimeler:
KadınlarEvlilik Aile.
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