Erkeklerin Gerçekleri!

Pek konuda erkekler sanıldığının aksi şekilde hareket ediyorlar. Amerika'da yapılan istatistiklere göre derlediğimiz sayısal değerlere şaşıracaksınız...

1. İzlemeyi seviyorlar.

Erkeklerin yüzde 70'i öpüşürken gözlerini açıyor.

2. Hâlâ bekar olanlar var.

25 ve 34 yaşları arasında 5 erkekten 3'ü bekar. Her erkeğin evlenmeden önce ortalama olarak 10 seks partneri oluyor.

3. Kim üstte?

Yaşları 25 ile 45 arasındaki erkeklerin yüzde 45'i kadınların üstte olduğu pozisyondan hoşlanıyor. Yüzde 37'si anal seksi tercih ediyor. Yüzde 17'si ise; misyoner pozisyonunu uyguluyor.

4. Etkilemek için giyiniyorlar.

Yaşları 18 ile 49 arasında değişen erkeklerin yüzde 59'u kız arkadaşlarını etkilemek için giyimine özen gösteriyor. Erkeklerin yüzde 57'si dış görünüşlerini beğeniyor, yüzde 17'si ise; dış görünüşleri hakkında kendi kendilerine "Acaba şişmanlıyor muyum?" diye soruyor.

5. İç çamaşır giyiyorlar mı?

Erkeklerin yüzde 67,5'u külot giyiyor. Yüzde 26,1'i ise; boxer giymeyi tercih ediyor. İçlerine hiçbir şey giymeyenler ise yüzde 6,4.

6. Dudak meraklıları.

Erkeklerin yüzde 83'ü kadınlarda en seksi buldukları yerin dudaklar olduğunu söylüyor.

7. Kadınları seçiyorlar.

Erkeklerin yüzde 83'ü bir kadın başbakana oy vereceğini söylüyor.

8. Erkekler de ağlıyor.

Yaşları 18 ile 35 arasında değişen erkeklerin yüzde 73'ü ağladıktan sonra rahatlıyor.

9. Orgazm taklidi yapıyorlar.

Yaşları 25 ile 45 arasında değişen evli erkeklerin yüzde 17'si orgazm taklidi yapıyor.

10. Ameliyat, neden olmasın?

Erkeklerin yüzde 33'ü eğer bedava olsaydı cinsel organlarını büyütme operasyonu yaptırabileceklerini söylüyor.

11. Araba kullanırken...

Erkeklerin yüzde 69'u kadınlardan daha iyi ve güvenli araba kullandıklarını düşünüyor. Erkeklerin yüzde 23'ü araba kullanırken burunlarını karıştırıyor ve yüzde 71'i kaybolunca kimseye yön sormuyor.

12. Koltuklarını indiriyorlar.

Erkeklerin yarısına yakını arabada sevişirken koltuklarını indiriyor.

13. Kadınlar önce...

Yaşları 25 ile 45 arasında değişen erkeklerin yüzde 63'ü partnerleri orgazm olmazsa, kendilerinin de olmadığını itiraf ediyor.

14. İsterseniz sayabilirsiniz.

Erkekler orgazm olmadan önce 60 ya da 120 kere hareket ediyor.

15. Uzaya yolculuk.

Erkeklerin yüzde 42'si uzaya gitmeyi düşünüyor.