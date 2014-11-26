Erkeklere Popo Tuzağı! Paylaşım Rekorları Kıran Video

Erkeklere Popo Tuzağı!



New York sokaklarında yürüyen güzel bir kadın... Ve bir de gizli kamera. Ortaya çıkan video görüntüleri sizi çok eğlendirecek. 26 Kasım 2014 Erkeklere popo tuzağı!





Güzel bir kadın New York sokaklarına çıkmış, yürüyor. Buraya kadar normal, değil mi? Peki ya giydiği dar pantalonun hemen üzerine bir gizli kamera iliştirmişse? Sonuç: Yakınından geçen bütün erkekler dönüp kadının kalçalarına bakıyor. Yani bakarken yakalanıyor! Sadece erkekler de değil. Genç kadının poposuna bazen göz ucuyla kaçamak bakış atanlar bazen de ısrarla inceleyenler arasında kadınlar da var. Hatta reklam amacıyla maskot kılığına girmiş kişiler de…



Bu muzip video aslında faydalı bir amaca hizmet ediyor. Prostat kanseri hakkında dikkat çekmek istiyor. Erkeklere verilen mesaj şöyle: Dönün biraz da kendinizi inceleyin!