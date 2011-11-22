Erkekler ‘online’ alışverişte kadınları geçti

Kadınlar ayda ortalama 1 saat 48 dakikalarını, erkekler ise 3 saat 15 dakikalarını online alışverişe ayırıyor. Kadınlar yüzde 24.32 oranla en çok giyim ve aksesuar, erkekler ise yüzde 15.8 oranla en çok cep telefonu satın alıyor.

Ünlü bir alışveriş sitesi, kadınların ve erkeklerin internet alışveriş alışkanlıklarına ilişkin, 2011 yılının ilk 10 aylık verilerini açıkladı. Buna göre, kadınların yüzde 24.32 oranla en çok giyim ve aksesuar, erkeklerin ise yüzde 15.8 oranla en çok cep telefonu satın aldığı dikkat çekti. Erkeklerin bir alışveriş için sahibinden.com’da ortalama 70 TL, kadınlar ise 60 TL harcadığı belirlendi.

Kadınların alışveriş için harcadığı süre ayda 1 saat 48 dakika olurken, erkeklerde bu süre iki katına çıkarak 3 saat 15 dakika olduğu dikkat çekti. Erkeklerin, satın aldıkları cep telefonları için ortalama 285 TL harcadığı belirlenirken, kadınlar ise giyim ve aksesuar için bir alışverişte ortalama 50 TL ödediği görüldü.