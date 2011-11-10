Erkekler hakkında 25 gerçek

Çoğu zaman, genelleme yapmaktan uzak durmak akıllıcadır. Ama bazen bu önermelerde gerçek payı oluyor ve erkekler bizim için kesinlikle bu kategoriye giriyor!

Bu yüzden İlişki Doktoru Bob Grant politik olmayı bir kenara bırakıp, erkekler hakkında 25 evrensel gerçeği paylaşıyor. Akıllarından geçenler gerçekten bunlar mı dersiniz?

1. Seks için her şeyi yaparım; hatta hayatımı sana adarım.

2. Seninle kavga etmekten nefret ediyorum. Bir uzlaşma yolu bulmayı tercih ederim.

3. Uzun saç seviyorum. Üzgünüm ama seviyorum.

4. Gerçekten öğrenmek istemiyorsan, lütfen bana nasıl göründüğünü sorma.

5. Aramız kötüyken, gözlerim başka kadınlara daha çok kayıyor.

6. Eğer seni mutlu ettiğimi hissedemezsem, gerçek bir erkek olmadığımı hissederim.

7. Eğer çocukluklarıma katlanamazsan, üzgün olduğumda açılmak için de çok zayıf olduğunu düşünürüm

8. Akıl okuyamam, unutma ben bir kadın değilim.

9. Modadan anlıyor olabilirsin ama ben beni hoşnut etmek için giyinmeni tercih ederdim, diğer kadınları değil.

10. Eğer saçımı kaybediyorsam, bu komik değil. Sana kilonla ilgili şaka yapmamı ister misin?

11. Yardım istemediğim zamanlar ne yapmam gerektiğinin söylenmesinden nefret ediyorum. Böyle zamanlarda, annemmişsin gibi hissediyorum.

12. Eğer yatıya kalırsan, nihayetinde seninle evlenebilirim, ama daha isteksiz olurum.

13. Saygı görmek benim için sevilmekten daha önemli.

14. Düşündüğünden çok daha güvensizim. Neden senin güvenine bu kadar ihtiyacım olduğunu sanıyorsun?

16. Komplimanlarımı kesmenden nefret ediyorum. Bu tavrın, bir daha yapmamayı düşünmemi sağlıyor.

17. Çift olarak bir ortama girdiğimizde tüm erkeklerin beni kıskanmasını istiyorum. Lütfen kendime bakmayı ihmal etme!

18. Her zaman ne hissettiğimi bilmiyorum. Bu yüzden sana da söyleyemiyorum.

19. Eğer başka şey söylüyor ama başka şey yapıyorsam, hareketlerime dikkat et – gerçekten kalbimden geçeni sana belli edecektir.

20. Eski erkek arkadaşlarına dair hiç bir şey dinlemek istemiyorum, konu ne olursa olsun.

21. Eğer ne düşündüğümü paylaşmıyor isem, bunun sebebi bölmeden dinleyemeyeceğini bilmemdir.

22. Hali hazırda bahsettiğin kıyafeti giyinmişken, bana “Bunu mu giyeceksin” diye sorma!

23. Bir centilmen, toplum içinde, kadını tarafından her zaman saygı görmelidir. Aralarında fikir çatışması olduğunda bile.

24. Bazen tuhaf düşüncelerim olur ama kendim de ciddiye almadığım için seninle ya da bir başkası ile paylaşmak istemem.

25. Eğer beni aldatırsan, bunun üstesinden gelmem neredeyse imkansız olur.