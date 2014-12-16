Erkek Olduğunu Fark Edince

Asker travestiyi boğarak öldürdü

ABD askeri, travesti kadının erkek olarak doğduğunu öğrendikten sonra kadını boğarak öldürdü.





Filipinler'de yaşanan olayda, bir ABD Deniz Kuvvetleri askeri Filipinli bir kadını öldürmekle suçlandı. Filipin savcılığı, katilin maktulun travesti olduğunu öğrendikten sonra öldürdüğünü ileri sürdü.

Savcı Emilie de los Santos, kıdemli er Joseph Scott Pemberton'ın eski ismi Jeffrey olan travesti Jennifer Laude'u bir otel odasında öldürdüğünü söyledi. Travesti kadının önce boğazının sıkıldığı, sonra tuvalete bastırılarak suda boğulduğu öğrenildi.



Tanıklar, Pemberton'ın Laude ile birlikte bir otele giriş yaptıklarını belirtiyor. Pemberton, cinayetin ortaya çıkmasından kısa bir süre önce otelden ayrılırken görülüyor.



Pemberton'ın cinayet sonrası buluştuğu kıdemli er Jairn Michael Rose, Pemberton'ın kendisine "Galiba bir erkek/kadın öldürdüm" dediğini ifade ediyor.







Dava henüz sonuçlanmadı.