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Erkek Çocuğu Olmadığı İçin Penisini Kesti!

Erkek Çocuğu Olmadığı İçin Penisini Kesti!

25 Şubat 2016 Perşembe 19:10
Erkek Çocuğu Olmadığı İçin Penisini Kesti!
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Erkek Çocuğu Olmadığı İçin Penisini Kesti!

Çin' Quanzhou City'de yaşayan 38 yaşındaki bir kişi, erkek çocuğu olmadığı gerekçesiyle cinsel organını kesti.
38 yaşındaki adam, köydeki arkadaşlarının bu konu nedeniyle dalga geçmesine dayanamadığı için cinsel organından yaklaşık 3 cm’lik bir parçayı kesti. Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan adamın, sağlık görevlilerine kopan parçayı dikmemeleri için bağırdığı da belirtildi.

Yaklaşık dört buçuk saatlik bir operasyonun ardından kopan parçayı yerine giden Doktor Huang Zhihong, iyileşme sürecinin 6 ila 12 ay arasında sürebileceğini söyledi.

Çin medyasına yansıyan haberlerde, A. Yong’un biri 3, öteki 13 yaşında iki kız çocuğu bulunduğu belirtildi.

Çin’in kırsal bölgelerinde erkek çocuk sahibi olmak, erkeklerin ailenin kanını taşıdığına, kızların ise evlenerek farklı ailelere gittiğine inanıldığı için daha değerli görülüyor.

 
Son Güncelleme: 25.02.2016 21:15
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