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Erenköy Mücahitleri Cemiyeti Lefkoşa Şubesi Açıldı

Zehra Eray da, tüm şehitlerin adına ve anısına açılışı yapacağını belirtti ve açılış kurdelesini kesti

Erenköy Mücahitleri Cemiyeti Lefkoşa Şubesi Açıldı

Zehra Eray da, tüm şehitlerin adına ve anısına açılışı yapacağını belirtti ve açılış kurdelesini kesti

11 Kasım 2011 Cuma 20:31
Erenköy Mücahitleri Cemiyeti Lefkoşa Şubesi Açıldı
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Erenköy Mücahitleri Cemiyeti Lefkoşa Şubesi, bugün, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun da katılımıyla açıldı.

Çağlayan’da Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) karşısında bulunan şubenin açılışına, Cumhurbaşkanı Eroğlu yanında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, İkinci Cumhurbaşkanı

Mehmet Ali Talat, eski bakanlardan Hakkı Atun, Erenköy Mücahitleri Cemiyeti Başkanı Kutlay Keço, diğer muharip dernek ve cemiyetlerin temsilcileri, üst rütbeli subaylar ve Erenköy Direnişi’nde görev

yapmış mücahitler ve yakınları da katıldı.

KEÇO

Erenköy Mücahitleri Cemiyeti Başkanı Kutlay Keço açılış öncesi yaptığı konuşmada, açılışı Erenköy Direnişi’nde şehit düşmüş bir şehit annesinin yapmasını uygun gördüklerini, ancak şehit annelerinin aralarında bulunamadığını söyledi.

Keço, cemiyetin açılışını Erenköy Şehidi Mehmet Eray’ın kızkardeşi Zehra Eray’ın yapacağını kaydetti.

ERAY

Zehra Eray da, tüm şehitlerin adına ve anısına açılışı yapacağını belirtti ve açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra cemiyet merkezi gezildi, ardından katılımcılara kokteyle verildi.

Son Güncelleme: 11.11.2011 20:31
Anahtar Kelimeler:
EroğluLefkoşaAçılışMücahitErenköy
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