Erdoğan'ın Mektubunun Ayrıntıları

CHP LİDERİNE MEKTUP CEVABI O kağıt parçası yargıya intikal ettirilmiştir. Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süre önce kendisine gönderdiği ve bazı iddiaları içeren mektubunu, bir mektupla yanıtladı. Mektuba “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu” diye başlayan Erdoğan “Mektubunuzu, gerek üslup ve muhteva, gerek gönderilmesinin ardından basına ve kamuoyuna açıklanması yönüyle samimiyetten uzak bulduğumu ifade etmek durumundayım” dedi. Aynı iddiaları TBMM’den de dile getirdiğini ve kendisinin de “belgeleriyle, delilleriyle” iddialarını çürüttüğünü hatırlatan Erdoğan asılsız iddialarla töhmet altında bırakılanların “iddiaların ne kadar çürük ve mesnetsiz olduğunu” açıkladıklarını hatırlattı. Erdoğan “Mesele yargıya intikal etti ve sizin defter olarak nitelendirdiğiniz kağıt parçası da diğer tüm deliller ve belgelerle birlikte yargıya teslim edildi” dedi.



Kılıçdaroğlu’na bir dost tavsiyesi



Yargısız infazda bulunmanın “devlet adamı ciddiyetiyle bağdaşmayacağı”nı ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Girdiği beş seçimden de başarıyla çıkan bir partinin genel başkanı olarak size bir dost tavsiyesinde bulunayım: Siyasette ağırlık ve ciddiyet sahibi olabilmenin ön koşulu ciddi konularla ilgilenmek ve halkın sorunlarını çözecek yaklaşımlara yoğunlaşmaktır. Ağız dolusu laf edip hiçbir şey söylememek, sabah söylediğinden akşam çark etmek, ucuz polemiklerle gündem oluşturmaya çalışmak, aslı astarı olmayan iddialar da bulunmak, siyasette anlık ve sahte başarılar getirir. Uzun soluklu ve sahici başarılar, samimi ve tutarlı olmakla, ortaya bir vizyon ve özgün politikalar koymakla mümkündür. İşportacı mantığıyla siyaset yapanlar, ucuz hafiyeliğe soyunanlar, hiçbir zaman kalıcı başarılar elde edemezler. Türkiye siyaseti, ne yazık ki, mesnetsiz iddialar ortaya atan, iddiaları çürütüldüğünde yüzü kızarmayan siyasetçiler tarafından yıpratılmıştır.”



Kılavuzlarınızı gözden geçirin



Erdoğan, şunları ifade etti: “Halkımız, doğru konuşmayan, masum insanlara kirli iftiralar atan ve yüzü kızarmayan siyasetçilerden yaka silkmiş, son dönemdeki her seçim ve halk oylamasında da bu tepkisini sandıkta dile getirmiştir. Parti ve yönetim olarak milletin verdiği mesajları doğru okumanızı tavsiye ediyorum. Yapıcı bir üsluba, yapıcı eleştirel bakışa, milletimizin hamurunda bulunan edep ve haya vasıflarına sahip, çark etmeyen, doğru konuşan, masum insanlara iftira atmayan bir muhalefet özlemi, biliniz ki milletimiz kadar bizim de özlemimizdir. Bugüne kadar sizi yanıltan kılavuzlarınızı bir kez daha sorgulamanız dileğiyle hayırlı işlerinizde başarılar diliyorum.”



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KCK gibi bir paralel devlet anlayışına müsade etmeyeceklerini belirterek, “Böyle bir şeyi kimse bizden beklemesin. Kimse bizim güvenlik güçlerimizin silah bırakmasını da beklemesin” dedi. Silah bırakması gerekenin terörist gruplar olduğunu kaydeden Erdoğan “Silahın bırakılması halinde bir çok şeyin olumlu istikamette gelişeceğini rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu. Erdoğan, Kurban Bayramı namazını kıldığı Sultanahmet Camisi’nde soruları cevapladı.



Haklar parlamentoda kazanılır



Mesut Barzani ile görüşmesiyle ilgili bir soruya Erdoğan Türkiye’nin Kuzey Irak’ta bir sıkıntısı olduğunu belirterek, Peşmergeler’den PKK’ya karşı verilen mücadeleye destek olmalarını beklediklerini kaydetti. Erdoğan, şunları söyledi: “Aksi takdirde biz kendimiz gerekli olanı yapmak durumundayız. Şunu çok açık ve net söyleyeyim, hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti devletinin, kendisine paralel bir devlet anlayışına, KCK gibi, müsaade etmesi mümkün değil. Böyle bir şeyi kimse bizden beklemesin. Kimse bizim güvenlik güçlerimizin silah bırakmasını da beklemesin. Silah bırakması gerekenler terörist gruplardır. Bunların silahı bırakması lazım ve silahın bırakılması halinde bir çok şeyin olumlu istikamette gelişeceğini de rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun için de, eğer olay siyasetse bunun yeri de parlamentodur. Parlamentoda herkes bu işin mücadelesini verir ve kazanılacak haklar varsa orada dile getirilir ve bu hakların gereği de orada verilir.”



İnkar da asimilasyon da kaldırıldı



Erdoğan, iktidarları döneminde ret, inkar politikalarını tamamen ortadan kaldırdıklarını, asimilasyon politikalarının da adeta sıfırlama noktasına geldiğini söyledi. Erdoğan, hiç bir zaman bu ülkede Kürt gerçeğini halkın görmezlikten gelmediğini ifade ederek, şöyle konuştu: “Etnik unsurların farklılığını hiç bir zaman birbirimize düşmanlık nedeni olarak görmedik, göremeyiz.Biz bunları birer zenginlik kabul ediyoruz. Ama burada bir şeyi hep beraber paylaşmalıyız. O da; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da kimseyi rahatsız etmemeli.”



Van’da kalıcı konut çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erdoğan ihale çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek 2012 Temmuz ayında kalıcı konutların tamamlanacağını söyledi.



Oğlu ve torunuyla bayram namazı kıldı



Başbakan Erdoğan, sabah saatlerinde Kısıklı’daki konutundan eniştesi Ziya İlgen ile ayrılarak, Sultanahmet Camisi’ne geldi. Kurban Bayramı namazını burada kılan Erdoğan’a eniştesi Ziya İlgen, oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de eşlik etti. Erdoğan’ın kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak ve oğlu Ahmet Akif Albayrak da bayram namazı öncesinde camiye geldi. Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılırken, vatandaşlarla bayramlaştı.