Erdoğan'ın Annesi Vefat Etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan 30 Eylül'de karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle Medipol Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan klinik radyolojik ve laboratuvar tetkikler sonucunda Erdoğan'a akut

kolesistit tanısı konmuştu. Bunun üzerine Tenzile Erdoğan'a Prof. Dr. Hasan Taşçı başkanlığındaki ekip tarafından kolesistektomi (safra kesesinin alınması) ameliyatı yapıldı.



Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımda devam eden Tenzile Erdoğan bugün sabah 09.15'de yaşamını yitirdi. Hastanede bulunduğu süre içerisinde annesini sık sık ziyaret eden ve durumu hakkında

bilgi alan Başbakan Erdoğan da acı haberi alır almaz hastaneye gitti. Erdoğan'ın yarın ki Bursa programını da iptal ettiği bildirildi.



83 yaşında hayatını kaybeden Tenzile Erdoğan'ın cenazesi, yarın öğlen Fatih Camii'nden kaldırılacak.