Erdoğan'ı kendi sözüyle vurdu!

Başbakan Erdoğan'ın Van'daki depremle ilgili olarak kamuoyuna yanlış bilgi verdiğini ifade ettiği Cüneyt Özdemir, 5N1K canlı yayınında Erdoğan'ın o sözlerine yanıt verdi.



Gazeteci Cüneyt Özdemir Van'ın kırsal bölgelerini ziyaret ederek henüz yardım ulaşmamış köylerden yayın yapmıştı. Başbakan Erdoğan ise Van'da meydana gelen depremin hemen ardından bölgenin her yerine yardımların ulaştığını açıklamış ve isim vermeden Özdemir'i eleştirmişti.



Haksızlığa karşı susan dlisiz şeytandır



Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın o açıklamasına verdiği yanıtta şunları söyledi:



Başbakan'ın kızdığı o gazeteci bildiğiniz gibi benim. Bizim gazeteci olarak görevimiz olumlu ya da olumsuz bütün bilgileri kamuoyuyla paylaşmak. Depremde evini, yakınlarını kaybetmiş 50-60 yaşındaki köylüler eğer yardımların yetersizliğinden yakınıp omuzları sarsıla sarsıla karşımda ağlıyorsa benim görevim o köylünün çaresizlik gözyaşlarına bakıp 'acaba Başbakan bu habere ne der?' deyip arkamı dönmek değildir. Tam tersine o gözyaşlarını daha yere düşmeden alıp kamuoyunun ve Sayın Başbakan'ın önüne koymaktır. Bu benim için sadece gazetecilik değil vicdan meselesidir. Başbakan'ın çok sevdiği o sözdeki gibi ifade edersek durumu 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.'