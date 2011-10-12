Erdoğan'dan önemli mesajlar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üniversitesi yeni akademik yılı açılış töreninde konuştu.

Konuşmasında Afrika'daki açlık krizine değinen ve batılı ülkeleri eleştiren Erdoğan şu mesajları verdi: Pantolonlarının duble paçalarındaki kırıntıları verseler ayağa kalkar Afrika. Görün oraları. Ondan sonra tabi ki kendileri obezite oluyor, ya ne olacaktı başka.

O insanlara artık elimizin ulaşması lazım. Üzülerek ifade ediyorum ki, kısa vadeli planlar ürettiler. Bu, adaletsizliği, sömürgeyi doğurdu. Ruanda'da İtalya vardı, İngiltere vardı yıllarca sömürdüler. Orada pırlanta nasıl ışıldıyor, buna nasıl elkoyarız bunun hesabını yapıyorlar. Yoksa oraların halkının önlerini açalım, böyle bir hesapları yok.

Kendilerine parlak bir hayat kurmak uğruna, barışı, adaleti gözden çıkarak gelişmiş dünya bindiği dalı kesmiştir, kesmeye devam etmektedir. Şimdi o yanlış hesabın, tek yönlü sömürü anlayışlarının faturası bütün dünyanın temel sorunudur. Yeni dünyanın artık bu haksızlığa artık yeter diyeceği bir dünya olacaktır.

Bu yanlış hesabın miyadı dolmuştur, gücün ve ihtirasların engel olduğu bu kara düzen artık süremez.

Bu arada üniversite önünde Başbakan Erdoğan'ı protesto etmek isteyen öğrenci grubu ile polis arasında arbede yaşandı. Polis protestocu gruba müdahale ederek öğrencileri gözaltına aldı.