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Erdoğan'dan Dersim açıklaması

Erdoğan: Devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ben özür dilerim.

Erdoğan'dan Dersim açıklaması

Erdoğan: Devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ben özür dilerim.

07 Aralık 2011 Çarşamba 07:18
Erdoğan'dan Dersim açıklaması
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Dersimle ilgili belgeler açıklayacağım diyen Erdoğan bugün beklenen açıklamasını yaptı. Erdoğan: Devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ben özür dilerim.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dersim olaylarıyla ilgili "Eğer devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ve böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve diliyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dersim’e yapılan operasyonların "bir isyanın bastırılması" olarak zihinlerde ve vicdanlarda meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirterek, "Bunu iddia edenlere karşı söyleyecek çok söz var... Ama, ilk Mecliste Dersim Mebusu olarak, bizzat Atatürk tarafından davet edilen Diyap Ağa’dan hiç kimse bahsetmiyor. Dersim operasyonları sonucunda tutuklanan ve asılan Seyit Rıza’nın, 1915 olayları sırasında işgalci ordulara karşı savaştığından, dönemin valisi tarafından da ’din ve namusuyla bize hizmet etti’ diyerek şereflendirildiğinden kimse bahsetmiyor" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dersim olaylarıyla ilgili bazı belgeleri açıkladı. Erdoğan, "Dersim’de, adım adım çerçevesi çizilmiş, bahaneleri hazırlanmış bir operasyon var" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben "Sen beni gelip Ermeni Diasporası ile aynı yere oturtmaya kalkıyorsun. Sana yazıklar olsun... Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tayyip Erdoğan’ı, Ermeni Diasporası ile aynı yere oturtacak olanın alnını karışlarım. Haddini bileceksin" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dersim’e yapılan müdahalenin bilançosunu içeren 8 Ağustos 1939 tarihli belgeyi gösterdi.

Erdoğan, belgede "1936, 1937, 1938 ve 1939’da, toplam 13 bin 806 kişinin öldürüldüğünün" ifade edildiğini, belgenin ise dönemin Dahiliye Vekili Faik Öztrak’a ait olduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Dersim, yakın tarihimizdeki en acı, en trajik olaylardan biridir. Dersim, aydınlatılmayı, cesaretle sorgulanmayı bekleyen bir faciadır. Dersim, CHP hükümetlerinin onlarca, yüzlerce faciasından en acısıdır, en kanlısıdır... Dersim facia karşısında özür dileyecek olan, bu faciayla yüzleşecek olan, AK Parti değil, AK Parti Hükümeti değil, bizzat bu facianın, bu kanlı eserin sahibi olan CHP’dir, CHP’nin Tunceli milletvekilleridir, CHP’nin Tunceli kökenli Genel Başkanıdır" dedi.

Son Güncelleme: 07.12.2011 07:18
Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANDevletDersimÖzür
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