Erdoğan'dan bedelli sürprizi

Öncelikle bizde deprem vergisi diye bir şey yok. 1999 yılında bir yıl toplanan bir vergiydi. Ardından iletişim vergisi olarak devam etti. Bazıları bunu sulandırıyor. Bunu iyi bilelim. Şu anda milletvekilimiz olan Fatih Çiftçi arkadaşımızla ilgili.. Sorunuzda yıkılan binalara ruhsat verdiniz diyorsunuz. Yapı denetim kuruluşları projeleri onar ve projede bir sorumluluğunu üstlenir. Belediyelerin burada sorumluluğu yok mudur, belediyeler de bu projeler üzerinden takip yapar.

Vekilimizin hangi inşaatlara ruhsat verdiği konusunda benim bir bilgim yok. Belediye başkanlarının ortak sorunu vardır. Yani bu partimin bir milletvekili olması ya da olmaması bir şeyi değiştirmez. Ben bunu genelleyelim diyorum. Toğlu konut analarında sorun yaşamadık ama endişelerimiz yok mu yine endişelerim var.

KILIÇDAROĞLU ÇIKIŞ YOLLARI ORTAYA KOYSUN

Kağıt üzerinde herşey doğru, denetim noktasında bu iyi takip edilemiyorsa bu konu karşımıza çıkar. Bunları görmemiz lazım. Yeni bir yasal düzenlemeyle zemin etüdünden tutun ne kadar sıkıntılı bina varsa depreme dayanıklı olmayan ne kadar bina varsa burada el ele vermemiz lazım. Sayın Kılıçdaroğlu pek anlamaz ama çıkış yolları ortaya koysun. TOKİ ile kentsel dönüşüm başlattık.

Fakir fukaraya bu imkanları sağlayalım diye yapıyoruz. Biz toplu konutu kar amacıyla yapmıyoruz. Ülkemizin geleceğinde bu sıkıntıları yaşamayalım istiyoruz. Biz göre göre bu binaların kalmasına göz yumamayız. Türkiye deprem tehdidi altında. Benim hedefim 8 ayda kalıcı konutları bitirebilmek. Kış şartları bizi biraz zorlayabilir ama 8 ayda bu konutları sahiplerine bırakmak istiyoruz. 20 yıllık bir vadeyle de kendilerini konut sahibi edeceğiz. Depremle ilgili gelen bütün destekler hizmetler arasında karşılığını bulacaktır.

BAYRAM HAFTASINDA VAN'A GİDECEĞİM

Şu anda Cumartesi itibariyle Mesut Barzani'nin ziyareti var İran'dan sonra. Büyük ihtimalle bayram haftası ben de arkadaşlarımız da oradaki çalışmaları bir noktaya getirecekler ve ben de bayram haftasında deprem bölgesinden olacağım. Biz artık CHP'nin gensorusundan bıktık. Sulandı ve cevaplamaya bile değer bulmuyorum. Alman vakıflarının CHP Genel Başkanı'na kalması da manidardır.

Almanya seyahatimde bu konular gündeme gelecektir. Almanya'da gündeme geldiğinde bunu konuşacağız. BEDELLİ MÜJDESİ Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili olarak, "Yeni bir çalışma değil eski bir çalışma ama süreç itibarıyla ’şu gün olacak’ diye bir şey yok. Bizim de tabii gönlümüzde yer alan bir an önce neticelendirip, tüm çerçevesini, içeriğini açıklamak suretiyle bu adımı atmaktır. dedi