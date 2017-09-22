Erdoğan-trump Görüşmesi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede, bölgesel meselelerin çözümü için iş birliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalındığı bildirildi.

İKİ LİDERİN, 25 EYLÜL 2017 TARİHİNDE IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ’NİN GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLANLADIĞI REFERANDUMA KARŞI OLDUKLARI İFADE EDİLEREK, BU TÜR BİR ADIMIN CİDDİ SONUÇLARI OLACAĞINI VURGULADIKLARI BELİRTİLDİ

New York, 22 Eylül 17 : TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede, bölgesel meselelerin çözümü için iş birliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığınca, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın New York'ta bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, bölgesel meselelerin çözümü için iş birliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalınmıştır. İki lider, 25 Eylül 2017 tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin gerçekleştirmeyi planlanladığı referanduma karşı olduklarını ifade ederek, bu tür bir adımın ciddi sonuçları olacağını vurgulamışlardır."

(AA/ÖZ/ŞEB)

