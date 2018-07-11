Erdoğan Ve Trump'tan Samimi Poz...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Zirvesi'nde liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde samimi şekilde tokalaşması dikkati çekti.



Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi.



Zirve kapsamında liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümdeki renkli anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.



Başkan Erdoğan, ikili görüşmesini yaptığı odasına geçerken koridorda ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşılaştı ve bir süre sohbet etti.



Bu sırada Recep Tayyip Erdoğan ve Trump'ın samimi bir şekilde tokalaşması dikkati çekti.



Erdoğan, Trump ve Macron ile yaptığı kısa sohbetin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

