Erdoğan-Ruhani Görüşmesi

İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ: "BU GÖRÜŞME, İKİ ÜLKE MESELELERİNİ KONUŞMAK VE MÜZAKERE ETMEK İÇİN DE BİR FIRSATTIR. TAHRAN'A TEKRAR HOŞ GELDİNİZ"



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye konulu üçlü zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, toplantıların ikili ilişkileri görüşmek için de bir fırsat olduğunu söyledi.

Ruhani, ev sahipliği yapacağı Suriye konulu üçlü zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

Velencek Toplantı Salonu'nda Erdoğan'ı karşılayan Ruhani, kendisini Tahran'da görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ruhani, "Bugün 3 ülke olarak bölgesel sorunları çözmek üzere üçüncü zirve toplantımızı yapıyoruz. Bu görüşme, iki ülke meselelerini konuşmak ve müzakere etmek için de bir fırsattır. Tahran'a tekrar hoş geldiniz. Bu yolculuğunuzun iki ülke ve iki millet için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra toplantı, basına kapalı devam etti.

