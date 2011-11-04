Erdoğan, Obama ile görüştü

Erdoğan ile Obama, G-20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirildiği kongre merkezinde bir araya geldi. Alınan bilgiye göre, yarım saat süren Obama ile Erdoğan görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel konular ve

Van'da meydana gelen deprem ele alındı. Deprem nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunan Obama'nın, ''Felaketzedelere yardım konusunda üzerlerine düşeni yerine getirmeye hazır olduklarını'' ifade

ettiği öğrenildi.



Görüşmede, Suriye'de meydana gelen gelişmeler de değerlendirildi.



ABD Başkanı Obama'nın, ayrıca bir süre önce annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı nedeniyle Başbakan Erdoğan'a başsağlığı dileğini yinelediği belirtilerek, ''Ben de annemi kaybettim, anneyi kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Başınız sağolsun'' dediği öğrenildi.



Ayrıca görüşmede PKK ve Suriye konusunun da gündeme geldiği öğrenildi.