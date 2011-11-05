Erdoğan-Merkel buluşması...

TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti esnasında Şansölye Merkel ile Kıbrıs konusunu da ele aldı.

Erdoğan, Fransa dönüşü Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Almanya ve Fransa'daki temasları hakkında bilgi verdi.

Başbakan Erdoğan, Şansölye Merkel ile öğle yemeğinde bir araya geldiklerini, aynı zamanda bir çalışma yemeği hüviyetinde olan yemekte detaylı şekilde görüşme imkanı bulduklarını anlatarak, ''Ülkelerimiz arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve beşeri planda gelişen ilişkiler işbirliğimize tabi büyük bir önem ve güç katıyor. Bunları değerlendirme fırsatını bulduk. Görüşmemizde Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılarını, çözüm önerilerimizi, ülkemizin AB üyelik sürecini ve Kıbrıs'taki son gelişmeleri de değerlendirdik'' diye konuştu.

Erdoğan, Almanya'daki görüşmeleri esnasında en önemli konu başlıklarından birinin terör olduğunu belirtti.