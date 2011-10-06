Erdoğan :''Kandil'e Bayrak Dikmekle Bitmez''.

Erdoğan, Güney Afrika'dan Türkiye'ye dönüş yolunda, uçakta Başbakanlık muhabirlerinin sorularını yanıtladı. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E SERT ELEŞTİRİ Başbakan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısı

ve 5 daimi üyenin etkinliği konusunda sorulan bir soru üzerine şunları söyledi: "Burada tabi 193 ülkenin beş tanesi daimi üye olarak böyle bir konumdayken, burada beş üyenin de herhalde kendi içinde

bir değerlendirme yapma imkanı doğabilir. Eğer gerçekten özgürlükçü bir dünya istiyorsak demokrasinin egemen olduğu bir dünya istiyorsak, o zaman buradaki bu yanlış gidişin düzeltilmesi lazım. Bir

taraftan demokrasi diyeceksiniz, bir taraftan dünya barışı diyeceksiniz ama bir taraftan da beş ülkeyle dünyayı kilitleyeceksiniz. Böyle bir şey olamaz, bunun yapılacak ciddi bir reformla düzeltileceği

inancındayım. Biz sadece anlatırız. Düşüncelerimizi söyleriz ve bu konuda nasıl bir şey olabilir bunun gayreti içerisinde oluruz, yani şu anki yapıyı kuranlar bu yapıyı değiştirmesini de bilirler." BAHÇELİ'YE

KANDİL YANITI Başbakan Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin size yönelik bir eleştirisi oldu. Teröre yönelik 'Ciğerim yanıyor' sözüne ilişkin olarak, 'Ciğeri yanıyorsa Kandil'e bayrak diksin' diyor. Bu

konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "İsterseniz ben bu soruya cevap vermeyeyim. Bu soruya zaten en güzel cevabı sınır ötesi operasyonu yapan güvenlik güçlerimiz, askerimiz en

güzel şekilde verdi. Biz şu anda gereken ne varsa, yapılması gereken neyse bunların hepsini yapıyoruz. Ben sayın Bahçeli ile böyle bir sürecin içinde bu tür ufak dalaşların içerisine, söz dalaşına, laf

dalaşına girecek değilim. Eğer yapacak bir şey varsa, bayrak dikmekle siz orada terörü durduramazsınız. Kandil senin ülkenin sınırları içinde değil. Bayrağı dikmişsin, terör mü bitecek? Böyle saçmalık olur

mu? Bu soruları siz de sormayın, yazmayın. Bakın ne diyorum, söylesin. Onu söylemekle o durumunu ortaya koyuyor. Oraya o bayrağı diktiğinde ne olacak? Terör mü duracak? Şu anda ülkemizin her

yerinde bayrağımız var. Terör duruyor mu? Böyle bir şey söz konusu değil. Terörü dindirmek için ne yapılabilir, ben ne yapabilirim, bunun cevabını versin. Herkesin kendine göre yapması gereken bir şey

var. Bizim de yapmamız gerekenler var ki biz onları yapıyoruz. Aynı şekilde ana muhalefetin, muhalefetin yapması gerekenler, STK'ların yapması gerekenler, medyanın yapması gerekenler, herkesin

elinden ne geliyorsa bu sürece katkıda bulunması lazım ama siz bunu yazarsanız, çizerseniz inanın bu iş durmaz. Tam terörün propagandasını yapmış olursunuz. Sakın bu Oyuna gelmeyin." CHP'YE

VAKIF TEPKİSİ Erdoğan, "Ana muhalefet partisi liderinin, 'Sayın Başbakan belediyeleri açıklasın, karnından konuşuyor' gibi bir açıklaması oldu. Ayrıca CHP'li belediyelerin aleyhinizde dava açacağı haberleri

var. Ne diyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Artık alıştık. Bir dava nasıl açılır? Bunların hepsi bellidir. Ben burada bir şey söylüyorum. Kim hangi kuruluştan nasıl bir kredi almış, hangi vakıftan ne almış?

Bunlar bellidir. Ana muhalefet partisinin genel başkanı da belediyelerini arasın. Siz nereden ne aldınız, ne almadınız soruştursun. Bu o zaman ortaya çıkacaktır. Ben bir başbakan olarak Hazine'den

teminat isteyen CHP'li belediyeleri biliyorum. Bunların içerisinde belki AK Parti'li belediyeler de vardır. Bütün mesele nedir? Bakın burada ben bir şey söylüyorum. Diyorum ki bu kurum ve kuruluşlar, bu

vakıflar aynı zamanda istikamet belirliyorlar. Bunu hangi müteahhit firmaya vereceksin, ondan sonra da bu işin muvazaa kısmı başlıyor. CHP bu konuda ne yapabiliyorsa onu yapsın. Yalnız CHP kendisine

çeki düzen versin. Gidişleri iyi değil. Kimseye böyle dürüstlük noktasında fatura kesme gayreti içine girmesinler. Çünkü her taraflarından şu anda sıkıntı akıyor." KEMALİSTLER AK PARTİ'YE NEDEN OY

VERDİ? Başbakan Erdoğan, "AK Parti'nin seçmen profili konusundaki araştırması basında yer aldı. Her kesimden vatandaş AK Parti'ye oy vermiş. Bunlar içinde muhafazakarlar, Türk milliyetçileri,

Kemalistler var. Bu araştırma çok yankı buldu. Çok konuşuldu. Bu konuda neler diyeceksiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Biz bütün bu çalışmalarımızın hepsini ciddi bilimsel kamuoyu

araştırmalarıyla yapıyoruz. Bu açıklamalar kamuoyu araştırmalarının bir neticesidir. Kamuoyu araştırmalarında da bizim oy tabanımız içerisinde bu tür kesimlerin olduğu ortaya çıkmıştır ve bundan dolayı

da arkadaşlarımız bu açıklamayı yapmıştır. Bizim böyle bir oy tabanımız olmasa 81 ilin 78'inden milletvekili çıkaramayız. Bakın şu anda iki kişiden bir tanesinin Oyunu biz alıyoruz. Eğer böyle bir duruma

gelebilmişsek bu tüm Türkiye'yi kucaklamamızdan kaynaklanıyor. Sonuç da zaten buradan doğuyor ama diğer partilerin böyle bir durumu var mı? Bunların bir kısmı belli bir etnik unsuru kısmen temsil

ediyor veya belli bir bölgeden kısmen oy alıyor ama yine ülke genelinden değil. Fakat AK Parti böyle değil. AK Parti, Türkiye'nin yedi bölgesinin yedisinde de birinci parti. En önemli özelliğimiz bu. Bunu iyi

yakalamanız lazım."