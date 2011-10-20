"Erdoğan İran ve Suriye'ye gönderme yaptı"

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dün Çukurca’da düzenlenen saldırının ardından yaptığı “Terör örgütü nereden besleniyor, nereden destek alıyor, kim veya kimler tarafından teşvik ediliyorsa hepsinden mutlaka ama mutlaka bunun hesabı sorulacaktır” açıklamasının hedefi, uluslararası kamuoyu tarafından, İran ve Suriye olarak algılandı.Hem yabancı gazetelerin yorumcuları hem de Türkiye ve Ortadoğu analistleri, Erdoğan’ın sözlerinin hedefinde Tahran ve Şam yönetimlerinin olabileceğini belirtti.

İngiliz Financial Times, “Başbakan Erdoğan, PKK'nın yabancı güçler tarafından bir maşa olarak kullanıldığını söylüyor. Bu sözleriyle İran ve Suriye'ye gönderme yapmış olabilir. Ankara'nın iki ülkeyle de ilişkileri gergin” yorumunu yaptı.

PKK’YI CESARETLENDİRMİŞ OLABİLİRLER Times gazetesi de Çukurca saldırısının Türkiye'nin İran ve Suriye'yle ilişkilerini daha da gerginleştirebileceğini savundu. Gazeteye konuşan ABD’li Ortadoğu uzmanı Henri Barkey, Ankara'nın Suriye'deki demokrasi yanlısı protestoların kanlı bir şekilde bastırılmasına ilişkin sert tavrı yüzünden İran ve Suriye'nin bu saldırı için PKK'yı cesaretlendirmiş olabileceğini öne sürdü.

TÜRKİYE İRAN VE SURİYE’Yİ ÖFKELENDİRDİ Independent’ın haberinde de Erdoğan’ın sözlerine geniş yer ayrıldı. Başbakan’ın açıklamalarının hemen ardından, “Türkiye geçtiğimiz haftalarda geleneksel müttefikleri İran ve Suriye’yle bağlarını kopardı. Suriye’deki halk ayaklanmalarının ve Esad rejiminin baskıcı yanıtının ardından Türkiye NATO müttefiklerinin tarafını tuttu, hatta Suriye muhalefetine topraklarında organize olma izni bile verdi” denildi Gazetede, bu durumun geçmişte PKK ile görüşmeler yapan İran ve Suriye’yi öfkelendirdiği ifade edildi.

LÜBNAN GAZETESİ DE SURİYE’YE İŞARET ETTİ Ortadoğu basınının en önde gelen yayınlarından Lübnan gazetesi Daily Star ise bugünkü başyazısını Çukurca saldırısına ayırdı. 2011 yılının Irak ile İran, Türkiye ile Suriye, Suriye ile Lübnan ve Suudi Arabistan ile Bahreyn arasında sınır ötesi askeri operasyonlara sahne olduğu belirtilen başyazıda, “Türk-Kürt düşmanlığının yeniden başlaması Ankara ile Şam arasındaki iyi ilişkilerin koptuğu bir döneme denk geldi” yorumu yapıldı.

“İRAN’IN PKK’YI BESLEDİĞİ İDDİALARI YAYILDI” Wall Street Journal’da ise analistlere atıfla, Suriye’deki Kürtlerin ülkedeki protestolara katılmasının ve İran’ın Türkiye’yle ilişkilerindeki tansiyonun yükselmesinin bölgede risk faktörünü artırdığı ifade edildi. Türkiye’nin İran’ın bölgedeki en yakın müttefiki Suriye’ye verdiği desteği kesmesinin ve Ankara’nın NATO füze kalkanının Türkiye topraklarına yerleştirilmesine izin vermesinin ardından İran’la da tansiyonun yükseldiği hatırlatıldı. Haberde ayrıca, “Türk medyasında son dönemde İran’ın Türkiye’ye karşı PKK’yı desteklediği iddiaları yayıldı. PKK’nın üst düzey isimleri İran’la bu ay bir ateşkes müzakeresi yaptıklarını açıkladı. Buna göre İran Türkiye’nin PKK’yla mücadelesine destek vermemeyi kabul etti” denildi.

UPI: SURİYE İSTİHBARATI TÜRKİYE’Yİ TEHDİT ETTİ United Press International’ın haberinde de Türkiye’nin geçen hafta Suriye sınırında bir askeri tatbikat başlattığı, 1988 yılında benzer bir tatbikatın iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdiği hatırlatıldı. Suriye istihbarat servisinin, kısa bir süre önce “Erdoğan içişlerimize karışmaya devam ederse, yeniden PKK’yı silahlandırmaya başlarız” tehdidini savurduğu da ifade edilen haberde, Türk yetkililerin 3 Ekim tarihinde Diyarbakır’da Suriye kaynaklı silahlar ele geçirdiği belirtildi.

"İRAN PKK VE PJAK'I KULLANIYOR" Haberde Washington merkezli düşünce kuruluşu Jamestown Foundation’ın analistlerinin, “İran olası bir Amerikan saldırısına karşı PJAK ve PKK’yı kullanarak bölgeyi silahlandırıyor” yorumuna da yer verildi. Ajansların haberlerinde de Türkiye’nin komşuları İran, Irak ve Suriye’nin de Kürt nüfusu barındırdığına dikkat çekildi. Saldırının ve Türkiye’nin yanıtının ABD’nin Irak’tan çekilmeyi planladığı, Suriye’nin ise iç karışıklıkların pençesinde olduğu bir dönemde bölgede istikrarsızlık yaratabileceği ifade edildi.