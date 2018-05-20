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Erdoğan'ın ziyareti öncesi suikast ihbarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi alınan "Erdoğan'a Balkanlar'da suikast yapılabileceği" ihbarları, istihbarat ve güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi suikast ihbarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi alınan "Erdoğan'a Balkanlar'da suikast yapılabileceği" ihbarları, istihbarat ve güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

20 Mayıs 2018 Pazar 12:58
Erdoğan'ın ziyareti öncesi suikast ihbarı!

Erdoğan'ın ziyareti öncesi suikast ihbarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi alınan "Erdoğan'a Balkanlar'da suikast yapılabileceği" ihbarları, istihbarat ve güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

Bosna hersek ziyareti öncesi istihbarat örgütlerine ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Balkanlar'da bir grup Türk asıllı tarafından suikast yapılabileceği ihbarları, güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan Türklerden istihbarat birimlerine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balkan ülkelerine yapacağı bir ziyaret sırasında suikast girişiminde bulunulabileceği yönünde duyumlar olduğu” ihbarı geldi.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Batılı haber alma servislerinden de Türk istihbarat birimlerine “Önümüzdeki dönemde Balkanlara gerçekleştireceği bir ziyaret sırasında bir grup Türk uyruklu kişinin Erdoğan'a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu” yönünde bilgi verildi.

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Farklı kaynaklardan gelen benzer bilgiler üzerine harekete geçen güvenlik birimlerince konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

Alınan ihbarlarla ilgili detaylı istihbari çalışmaların sürdüğü, şu anda zaman, gün, lokasyon, planlanan suikast metodu konusunda net bilgiye sahip olunmadığı, istihbarat örgütlerinin, konunun araştırılması sırasında koordinasyon içinde hareket ettiği ve bilgi paylaşımında bulundukları öğrenildi.

İÇ POLİTİKA MALZEMESİ OLARAK KULLANILACAK

Öte yandan Erdoğan'ın Saraybosna'ya yapacağı ziyaretin, Bosna Hersek'te 7 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde bu ülkenin muhalefeti tarafından iç politikamalzemesi olarak kullanılacağı öne sürüldü.

BOŞNA HERSEK Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç liderliğindeki Demokratik Eylem Partisi'ne muhalif grupların, ziyaret sırasında Erdoğan'ı protesto edeceği belirlendi. Muhalefetin, Skenderija Meydanı'nda düzenleyeceği protesto mitingine katılımı geniş tutmak için sosyal medyadan çağrı yaptığı ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
BosnaHERSEKERDOĞANSuikast
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