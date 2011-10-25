Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Sınır ötesi yapılan operasyonlarda 250 ile 270 teröristin etkisiz hale getirildiği tahmin edilmektedir. BBC’nin açıklamış olduğu rakam Genelkurmay tarafından kesinlikle doğrulanmıyor.

Tankların sınırı geçtiği iddiası kesinlikle doğru değil. Sadece sınırda bir normal tatbikat yapılmıştır. Herhalde bu tatbikatı arkadaşlarımız sınır ötesi olarak mı görüyor bunu anlamıyorum. Basın mensuplarıyla yaptığımız toplantıda 'doğru habere dikkat edelim' dedik.

İlgili birimlerimize talimat verdik. 'Sıkı sıkı bilgi verin ki yanlış bilgilendirme olmasın' diye. Terörle mücadele, siyasetle de müzakere anlayışımıza devam ediyoruz.