Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Erdoğan: Bizi AB’ye almayanlar düşünsün

Krizle boğuşan Yunanistan’ın kurtarılması için Avrupa liderlerinin yaptığı toplantıyı değerlendiren...

Erdoğan: Bizi AB’ye almayanlar düşünsün

Krizle boğuşan Yunanistan’ın kurtarılması için Avrupa liderlerinin yaptığı toplantıyı değerlendiren...

03 Kasım 2011 Perşembe 15:58
Erdoğan: Bizi AB’ye almayanlar düşünsün
banner238

Krizle boğuşan Yunanistan’ın kurtarılması için Avrupa liderlerinin yaptığı toplantıyı değerlendiren Başbakan Erdoğan, “Bizi AB'ye almayanlar düşünsün'' dedi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Markinez Otel'de düzenlenen B-20 İş Konseyi'ndeki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ''Dün Angela Merkel, Yunanistan'daki gelişmelerle ilgili ültimatom gibi bir açıklama yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna karşılık Erdoğan, şöyle konuştu: ''Şimdi şu anda gerek Merkel'in gerek Sarkozy'nin yapmış olduğu açıklamaların B-20 platformlarında ele alınış şekillerini henüz tam manasıyla görmüş değiliz. Tabii bu değerlendirmelerden sonra yarın şöyle geniş bir değerlendirme yapılırsa isabetli olur ama Yunanistan'da İtalya'da ciddi sıkıntıların olduğu ortada. Gerek referandum gerek güven oylaması buna benzer.

Tabii değerli dostum Yorgo herhalde bir kararın arifesindedir ve partileri de nasıl bir şey düşünüyor şu anda onu da bilemiyorum. Çünkü istifalar var, sıkıntılar var. Onun için oturumlarda bunu çok daha açık göreceğiz. Oralarda yapacağımız görüşmelerle de bizim kanaatlerimiz daha da netleşir. Temennimiz toparlanmasıdır.''

''Dün Sarkozy 'tek kuruş vermiyoruz' şeklinde bir rest çekti. Bunu sert buluyor musunuz?'' sorusuna ise Erdoğan, ''Şu anda tabii bilemiyorum. Hepsi Euro bölgesinin içerisinde olan AB'deki ülkeler. Tabii bizi AB'ye almayanlar bunu düşünsün'' dedi.

Son Güncelleme: 03.11.2011 15:58
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYunanistanKrizABERDOĞANEkonomik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim