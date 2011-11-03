Krizle boğuşan Yunanistan’ın kurtarılması için Avrupa liderlerinin yaptığı toplantıyı değerlendiren Başbakan Erdoğan, “Bizi AB'ye almayanlar düşünsün'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Markinez Otel'de düzenlenen B-20 İş Konseyi'ndeki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ''Dün Angela Merkel, Yunanistan'daki gelişmelerle ilgili ültimatom gibi bir açıklama yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna karşılık Erdoğan, şöyle konuştu: ''Şimdi şu anda gerek Merkel'in gerek Sarkozy'nin yapmış olduğu açıklamaların B-20 platformlarında ele alınış şekillerini henüz tam manasıyla görmüş değiliz. Tabii bu değerlendirmelerden sonra yarın şöyle geniş bir değerlendirme yapılırsa isabetli olur ama Yunanistan'da İtalya'da ciddi sıkıntıların olduğu ortada. Gerek referandum gerek güven oylaması buna benzer.

Tabii değerli dostum Yorgo herhalde bir kararın arifesindedir ve partileri de nasıl bir şey düşünüyor şu anda onu da bilemiyorum. Çünkü istifalar var, sıkıntılar var. Onun için oturumlarda bunu çok daha açık göreceğiz. Oralarda yapacağımız görüşmelerle de bizim kanaatlerimiz daha da netleşir. Temennimiz toparlanmasıdır.''

''Dün Sarkozy 'tek kuruş vermiyoruz' şeklinde bir rest çekti. Bunu sert buluyor musunuz?'' sorusuna ise Erdoğan, ''Şu anda tabii bilemiyorum. Hepsi Euro bölgesinin içerisinde olan AB'deki ülkeler. Tabii bizi AB'ye almayanlar bunu düşünsün'' dedi.