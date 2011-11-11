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Erdoğan 7 Mart 2014 'te KKTC'ye Suyu Akıtıyoruz

Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su meselesinin çözüleceğini belirtti

Erdoğan 7 Mart 2014 'te KKTC'ye Suyu Akıtıyoruz

Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su meselesinin çözüleceğini belirtti

11 Kasım 2011 Cuma 21:50
Erdoğan 7 Mart 2014 'te KKTC'ye Suyu Akıtıyoruz
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Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada ilk defa uygulanacak bir projeyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su meselesinin çözüleceğini belirterek, ''Temelleri attık, çalışma devam ediyor.

İnşallah 7 Mart 2014'te, saat 13.00'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de Anavatan'dan suyu akıtıyoruz'' dedi.

Başbakan Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yaptırdığı 111 Tesisin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün,buruk da olsa bir büyük heyecan ve coşku yaşadıklarını ifade etti.

11.11.2011 tarihinde, 111 büyük tesisi Türkiye'nin, Türk Milletinin ve şehirlerin hizmetine sunduklarını belirten Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

“Türkiye ile de sınırlı kalmadık. Dünyada ilk defa uygulanacak bir projeyle, şimdi yavru vatan Kıbrıs'ın da su meselesini biz çözüyoruz. Temelleri attık, çalışma devam ediyor. İnşallah 7 Mart 2014'te, saat 13.00'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de Anavatan'dan suyu akıtıyoruz.

Başbakan Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından açılışı yapılan çeşitli noktalara sinevizyonla bağlandı. Erdoğan, baraj açılışı sırasında ''Eskiden 'Su akar Türk bakar' derlerdi, şimdi 'su akar Türk yapar' diyoruz'' dedi.

Başbakan Erdoğan, toplu açılışa katılan Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer yetkililerle birlikte ''ya Allah bismillah'' diyerek kurdeleyi kesti ve 111 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Son Güncelleme: 11.11.2011 21:50
Anahtar Kelimeler:
KıbrısERDOĞANProjeSuBaraj
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