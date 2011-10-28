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Erciş'te toprak kor gibi yanıyor

Depremin ağır hasar verdiği Van’ın Erciş İlçesi’nde eskiden bataklık olan alan alanda, toprağın içi kor...

Erciş'te toprak kor gibi yanıyor

Depremin ağır hasar verdiği Van’ın Erciş İlçesi’nde eskiden bataklık olan alan alanda, toprağın içi kor...

28 Ekim 2011 Cuma 20:49
Erciş'te toprak kor gibi yanıyor
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DEPREMİN ağır hasar verdiği Van’ın Erciş İlçesi’nde eskiden bataklık olan alan alanda, toprağın içi kor halinde yanıyor.

Erciş’in Yeşilova Mahallesi sakinlerinden Cihan Gül, depremden bir ay önce arazinin kor halinde yanarak büyümeye başladığını söyledi. Gül, "Belediyeye bir ay önce bu olayı bildirdik, ancak ilgilenmediler" dedi. Yeşilova Mahallesi’nde onlarca yıl önce bataklık olan ve sonradan kurutulan arazinin 2 metre altından çıkan ateşin önceden deprem habercisi olup olmadığını merak eden mahalle sakinleri, ateşin evlerine doğru ilerlediğini söyleyerek bunun araştırılmasını istediler.

Vatandaşlar yangına bataklık alanlarda oluşan metangazının tutuşmasının yolaçıp açmadığını da belirlenmesini istedi. 

DEPREM YANGINA NEDEN OLDU VAN’da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, Yenimahalle Mesçioğlu sokakta Abdullah Acar’a ait evde kopan elektrik telleri yangına neden oldu. Evdeki 7 kişi komşularının yardımıyla dışarı çıkabildi. Evi kullanılamaz hale gelen 85 yaşındaki Abdullah Acar, tek isteklerinin bir çadır olduğunu söyledi. Pazar günü meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılarda devam ediyor.

Zaman zaman paniğe neden olan sarsıntılardan biri de bugün saat 11.48’de 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Yeni Mahalle’de depremde büyük zarar gören Acar ailesinin oturduğu tek katlı toprak evde ise bugün deprem sonrası yangın çıktı. Zaten yıkık durumda olan evde yaşayan 7 kişi, komşularının yardımı ile dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de evde büyük hasar meydana geldi.

Yangına depremin yolaçtığı elektrik kontağının neden olduğu belirtildi. Ev sakinleri çadır bulamadıkları için hasarlı evde oturmak zorunda kaldıklarını ve şu anda da sadece çadıra ihtiyaçları olduklarını belirtti.

Son Güncelleme: 28.10.2011 20:49
Anahtar Kelimeler:
DepremVanErcişKörBataklık
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