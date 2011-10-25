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Erciş’e Hürriyet Mahallesi

Hürriyet Gazetesi, Van’da deprem yaralarını sarmak için büyük bir kampanya başlatıyor...

Erciş’e Hürriyet Mahallesi

Hürriyet Gazetesi, Van’da deprem yaralarını sarmak için büyük bir kampanya başlatıyor...

25 Ekim 2011 Salı 07:56
Erciş’e Hürriyet Mahallesi
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Hürriyet Gazetesi, Van’da deprem yaralarını sarmak için büyük bir kampanya başlatıyor.

Van Erciş’te kış koşullarına dayanıklı, banyosu ve tuvaleti olan prefabrik evlerden oluşan ‘Hürriyet Mahallesi’ kurulacak. Kızılay işbirliğinde başlatılan kampanya ile kurulacak evler, evsiz kalan vatandaşlara sıcak bir yuva olacak.

Hürriyet-Kızılay el ele Geçen yıl Pakistan’ın yaşadığı sel felaketi sonrası binlerce “Mevlana Evleri” kurarak önemli bir işbirliği yapan Hürriyet ve Kızılay, şimdi de Van depremzedeleri için el ele veriyor.

Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı, Van halkının dağıtılan battaniye ve çadırlara rağmen zor bir gece geçirdiğini belirterek, şunları söyledi: “Hürriyet’in başlattığı kampanya ile kurulacak evler 5 kişiyi içinde barındıracak kapasitede. Evlerin içinde tuvalet ve banyonun da olması vatandaşları çok rahatlatacak.

Evlerin içinde mutfak da bulunuyor. Böylece vatandaşlarımız yemeklerini yapabilecekler.” Evlerin 10 yıl dayanıklı olduğunu anlatan Taşlı, “Üstelik daha sonra Kızılay tarafından toplanarak başka afetlerde de kullanılabilecek.

Bu nedenle Hürriyet’e ve bağışta bulunacak herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yardımlarınızı bu bağış hesaplarına yatırabilirsiniz

İş Bankası Mithatpaşa Şubesi

Hesap Numarası TL: 4228 - 0971947

IBAN TR370006400000142280971947

İş Bankası Şube Kodu: 4228

Ziraat Bankası Kızılay Şubesi

Hesap No: 685-2868-5189

IBAN TR060001000685000028685189

Şube Kodu ve Adı: 685- Kızılay/Ankara

Para Cinsi: TRY

Garanti Bankası Kızılay Şubesi

Hesap adı: Van Depremi-Hürriyet

Şube: 082-Kızılay

Hesap no: 6294703

Döviz kodu: TL

IBAN TR72 0006 2000 0820 0006 2947 03

Son Güncelleme: 25.10.2011 07:56
Anahtar Kelimeler:
DepremYardımVanEvErcişHürriyetKızılay
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