Ercan'da 111 bin dolarlık kaçak mal yakalandı

Ercan Havalimanı’nda, bu sabah gümrük memurlarının, şüphe üzerine yaptıkları sorgulamada, Dubai’den İstanbul’a, oradan da THY ile KKTC’ye giriş yapan Bülent Aslan ve Ekrem İnci isimli iki yolcunun, beraberindeki 4 valizden, 294 adet telefon ile elektronik cihazı kaçak şekilde ülkeye sokmaya çalışırken yakaladığı bildirildi.

Maliye Bakanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ercan’daki görevli gümrük memurları, yaptıkları denetimlerde Iphone, Blackberry, Sony, Nokia, HTC gibi telefonlar ile Ipad 2 model bilgisayarları kaçak yoldan ülkeye sokulmaya çalışırken ele geçirdi.

Maliye Bakanı Ersin Tatar, gümrük memurlarının ele geçirdiği kaçak mallarla ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, her kim olursa olsun, yapılanın KKTC ekonomisine ihanet olduğunu ve bunu asla affetmeyeceklerini, bu tip olaylara izin vermeyeceklerini söyledi. Bakan Tatar, son zamanlardaki başarılı operasyonlarına bir yenisini ekleyen gümrük memurlarına teşekkür etti.

111 BİN ABD DOLARI TUTARINDA

“Gümrüğe beyan edilecek malı yok” bölümünden ülkeye giriş yaparken yakalanan sözkonusu yolcuların beraberinde getirmiş oldukları malların kıymet bedelinin 111 bin 5 Amerikan Doları olarak hesaplandığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, yakalanan mallarla ilgili olarak ödenmesi gereken yüzde 16 KDV oranı karşılığı 17 bin 760.80 ABD Doları ve eğer ithalatçı değil ise ekstra yüzde 10 fon tutarı karşılığı 11 bin 100.50 ABD Doları’nın da devletten kaçırılmak istendiği ifade edildi.

Tahkikatın yürütülmesi ve konunun daha derinden araştırılması için olayın polise intikal ettirildiği, malların Ercan gümrük antreposuna alındığı bildirildi.

TATAR: “KKTC EKONOMİSİNE İHANET EDİLİYOR”

Maliye Bakanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı’nda bu sabah ele geçirilen kaçak mallarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yapılanın KKTC ekonomisine ihanet olduğunu ifade etti.

Tatar şöyle devam etti:

“Gerek bakanlık gerekse hükümet olarak kayıt dışılığın en aza indirilmesi, kaçağa izin verilmemesi için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.

Gümrük memurlarımızın daha önce de belirtmiş olduğum gibi bu konuda özverili çalışmaları vardır ve bunları takdir ediyoruz. Her kim olursa olsun bu yapılan KKTC ekonomisine ihanettir ve bunu asla affetmeyeceğiz.

Kayıt dışılıkla mücadelemiz geçmişte olduğu gibi devam etmekte ve bundan sonra da sürecektir.

Geçmişteki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen gümrük memurlarımızı tekrardan tebrik eder, bu yöndeki çalışmaların süreceğini halkımızın bilmesini isterim.”