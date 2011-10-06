ERCAN HAVA LİMANININ ILS SİSTEMİ’NİN TEMELİ ATILDI

KÜÇÜK: “KKTC’NİN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ, GURURU OLAN ERCAN DEVLET HAVAALANI, DÜNYANIN BİRÇOK TERMİNALİNDEN DAHA GÜVENLİ”

YILDIRIM: “BUNDAN SONRAKİ İŞİMİZ, ERCAN HAVALİMANI’NI ÇOK DAHA BÜYÜK, ÇOK DAHA MODERN, AYNI ANDA KULLANILABİLE 2 PİSTLE BÖLGESEL BİR HAVAALANI HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK”

SANER: “RUM TARAFINA, LEFKO SİSTEMİNİ DÜZENLEYENE KADAR HİZMET VERMEYE HAZIRIZ”

ŞUBAT 2012’DE DEVREYE GİRMESİ HEDEFLENEN ILS SİSTEMİ SAYESİNDE HER TÜRLÜ HAVA KOŞULUNDA ERCAN’A İNİŞ YAPILABİLECEK

Ercan Devlet Havaalanı’na her türlü hava koşulunda uçakların inişe imkan sağlayacak ILS Sistemi’nin (Instrument Landing System), bugün düzenlenen törenle atıldı.

Törene Başbakan İrsen Küçük, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, TC Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Lefkoşa Belediye Başkanı Cemal Bulutoğluları ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Saygı marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, konuşmaların ardından temel atıldı.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük, son 3 ayda Anavatan Türkiye’nin birçok yetkilisinin KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin, Kıbrıs Türkü’ne verilen değerin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Küçük, adayı bugün ziyaret eden TC Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın, gerek yol inşaatı, gerekse alt yapı yatırımları konusunda büyük duyarlılık gösterip, gereken desteği verdiğini belirtti.

KKTC’nin dünyaya açılan penceresi, gururu olan Ercan Devlet Havaalanı’nın, dünyanın birçok terminalinden daha güvenli olduğuna işaret eden Küçük, temeli bugün atılan sistemle büyük bir eksikliği giderilecek Ercan’ın daha salim ve emniyetli olacağını söyledi. Küçük, havaalanının kısa zamanda körüklü yeni terminal binasına ve 2 piste kavuşacağını ifade etti.

Başbakan Küçük, Kuzey Kıbrıs Hava Yolları’nın müjdesini vermekten de büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Küçük, temeli atılan yeni sistemin güçlü ve güzel bir yatırım olduğunu ve konumundan dolayı sis etkisinde kalan ve kötü hava koşullarında uçuşların aksadığı Ercan’a her türlü hava koşulunda iniş yapılmasına imkan sağlayacağını söyledi.

Teknolojiye yapılan yatırımların sadece KKTC’ye değil, tüm bölgeye hizmet etmesi gerektiğini ancak Güney Kıbrıs’ın, her türlü işbirliği girişimini reddettiğini kaydeden Küçük, deniz üssündeki patlama sonrasında elektrik için uzatılan yardım eline çok sonra yanıt verildiğini belirtti.

Küçük, “Türk tarafı hep iyi niyetli girişimlerde bulunuyor ancak Güney Kıbrıs bu girişimleri yanıtsız bırakıyor. Kurulacak bu üstün hizmetten onlar da yararlanabilir ancak onlar hala daha tek taraflı olarak Kıbrıs açıklarında petrol aramaya çalışıyor. Bir yandan ayrımcı politikalarda bulunuyor. Bir yandan da görüşmelerde bulunuyor. Rumları samimiyetten uzak buluyoruz” dedi.

YILDIRIM

TC Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise, konuşmasında, temelini bugün attıkları yeni sistemin seyrüsefer güvenliğini artıracağını ve her türlü hava şartında alana inişe imkan sağlayacağını söyledi.

Gerek Türkiye’de, gerekse KKTC’de can ve mal güvenliğine yönelik her türlü yatırımı yapmaktan kaçınmadıklarını kaydeden Yıldırım, “Türkiye’de ne varsa, KKTC’de de olacak dedik ve eş zamanlı olarak bütün yatırımları burada da başlattık. Hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Yıldırım, ILS’in Ercan Havaalanı’nın çok daha etkin, çok daha güvenli kullanımına katkı sağlayacağını söyledi.

Dünyada sivil havacılığın yüzde 3, Türkiye’de yüzde 53 büyüdüğüne işaret eden Yıldırım, iç hatlardaki büyümenin ise 4 kat olduğunu kaydetti. 2002’de 25 olan faal havaalanının bugün 47’ye çıktığını ve 9 alanın da yapımının devam ettiğini söyleyen Yıldırım, eskiden Ankara-İstanbul-İzmir üçgeninde adeta sıkışan havacılığın serbest rekabet ortamının oluşmasıyla yurdun her yanına yayıldığını ve bugün toplam uçuş trafiğinin 3 kat artıp, 1 milyona yaklaştığını belirtti.

Yıldırım, “Havacılık, havayolu halkın yolu” adı altında başlattıkları fiyat politikalarından dolayı 15 milyon vatandaşın ilk kez uçakla tanıştığını söyledi.

KKTC’de de durumun pek farklı olmadığını kaydeden Yıldırım, 2002’de 800 bin olan uçuş sayısının 2010’da 2 milyon 150 bini geçtiğini ve bugün haftalık uçuş sayısının 41’den 215’e yükseldiğini belirtti.

Binali Yıldırım, yeni havayolu şirketinin ise başka güzel gelişme olacağını kaydederek, havacılıktaki bu gelişmelerin gerek KKTC ekonomisi, gerek turizmi, gerekse dünyayla entegrasyon açısından çok önemli olduğunu söyledi. Yıldırım, “THY, KKTC ve özel sektörün birlikte kuracağı yeni havayolu şirketi de burada başka güzel bir gelişme olarak önümüzde. Sanırım kısa sürede bu yapı da tamamlanmış olacak. Bundan sonraki işimiz, Ercan Havalimanı’nı çok daha büyük, çok daha modern, aynı anda kullanılabile 2 pist ve diğer tesislerle bölgesel bir havaalanı haline dönüştürmek” dedi.

Yıldırım, şu şekilde devam etti:

“Kıbrıs Türk hava sahasının güvenli olmadığı gibi bir ‘safsatayı’ dile getirenler, şunu çok iyi bilmeliler ki, arkamızda gördüğünüz bina (SMART binası), sadece adanın tamamında değil, Doğu Akdeniz’i kuşatan ülkelerin bile sahip olmadığı özellikte seyrüsefer cihazlarına sahiptir. Güney Kıbrıs’taki insanlara, kuzeyle çekişmeyi ve karalamayı bırakıp, paylaşmayı tercih etmelerini öneriyorum.”

Kuzey Kıbrıs’ın elektrik krizinde olduğu gibi, her elini uzattığında, elinin havada kaldığına işaret eden Yıldırım, “Kuzey Kıbrıs hep paylaşmayı tercih ederken, karşı taraf hepsi benim olsun demeye çalıştı. Bu anlayış huzurun, barışın, güvenin oluşmasındaki en önemli nedendir. Çok ciddi zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğu görülmelidir” dedi.

Binali Yıldırım, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama girişimlerine de değinerek, Rum tarafının adanın çevresindeki kaynaklar kendisine aitmiş gibi etmeye çalıştığına işaret ederek, bu oldu bittilere pabuç bırakmadıklarını ve gerekenin anında yapıldığını söyledi.

Yıldırım, KKTC ile dayanışmaya bundan sonra da devam edeceklerini ve her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Güney Kıbrıs’ı cesaretlendirerek, sürekli yanlış yapmasına fırsat veren “dostlara” da seslenen Yıldırım, şu şekilde devam etti:

“Bu şekilde barış olmaz. Adada 30 yıldır sükunet var. Halk, adadaki tüm imkanlardan faydalanmak istiyor. KKTC bunun için hazır olduğunu defalarca ortaya koydu. Karşılığını bulamadı. Sorumluluk bu eli tutmayanlarda olacak. Anlaşma olursa amenna, olmazsa bir şey olmaz. Biz el ele vererek, ilerlemeye devam edeceğiz. Ne yapmak lazımsa yapacağız.”

SANER

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner ise, konuşmasına, Ercan Devlet Havaalanı’nda çok önemli bir projeyi hayata geçirmeye katkı koyan Türkiye Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a teşekkür ederek başladı.

1976’da 1 milyon yolcu kapasitesiyle planlanan Ercan Devlet Havaalanı’nın bugün 2 milyon yolcu kapasitesine ulaştığını kaydeden Saner, bugün en iyi şekilde hizmet veren alanın fiziki hizmetin yanı sıra, teknik ve teknolojik hizmetlerde de en üst düzeye çıktığını belirtti.

Saner, hedefin halkın güvenliği ve konforlu seyahati olduğuna işaret ederek, sisli havalarda imkansız olan inişin, temeli bugün atılan ILS Sistemi ile mümkün olacağını söyledi. İhaleye göre resmi bitiş tarihi Haziran 2012 olan ancak Şubat 2012’de tamamlanması beklenen sistemin, uçuş güvenliği için elzem olduğunu kaydeden Saner, görüşün iyi olmadığı koşullarda dahi uçakların alana inebileceğini ifade etti.

SMART bina sayesinde Akdeniz çanağındaki en güvenli hizmetin verildiğini kaydeden Saner, kapasite eksikliğinden dolayı ciddi sorun yaşayan Rum tarafına, LEFKO sistemini düzenleyene kadar, hizmet vermeye hazır olduklarını söyledi. Saner, “Ercan Devlet Havaalanı’ndaki SMART binası, her iki hava sahasına da hizmet sunabilecek kapasitededir” dedi.

Hamza Ersan Saner, KKTC’nin ada ülkesi olmasının yanısıra ülke ekonomisinin lokomotif sektörleri turizm ve eğitim olduğu göz önünde bulundurulduğunda havaalanının geliştirilmesinin elzem olduğunu söyledi. Ercan Devlet Havaalanı’nın yap-işlet-devret modeliyle yenilenmesi yönünde çok ciddi çalışmalarda olduğunu kaydeden Saner, en kısa sürede çıkılacak ihalenin 152 bin 500 metrekarelik kapalı alan,5 milyon yolcu kapasitesi, 8 körük ve ikinci bir pisti öngördüğünü belirtti.

Yeni milli havayolu şirketi kurul çalışmalarının da son aşamaya geldiğini kaydeden Saner, yüzde 10 THY, yüzde 30 KKTC ve yüzde 60 özel sektörden oluşacak yeni şirket için Rekabet Kurulu’na başvurup, gerekli izinleri aldıklarını ve sıranın uçuş iznine geldiğini söyledi. Saner, şirketin ilk resmi olmayan toplantısının gelecek hafta içinde yapılıp, tescili için çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.