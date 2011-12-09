Ercan-Adana seferini yapan uçağa havada yıldırım düştü

Yaşanan olay sonrası elektronik aksamları bozulan uçak, Ercan Havalimanı’na geri dönmek zorunda kaldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaza sonrasında uçaktan tahliye edilen yolcular, yine aynı havayolu şirketine ait bir başka uçakla Adana’ya götürüldü.

Ercan yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre uçağın elektronik aksamlarına zarar veren yıldırım düşmesi sonucunda pilotlar risk almayarak uçağı geri Ercan Havalimanı’na indirdi. Kazanın, uçak havalandıktan yaklaşık 5 dakika sonra yaşanması ise uçağın Ercan’a geri dönebilmek için zaman kazandırdığı belirtildi.

Uzmanlar, söz konusu kazada uçağın düşmemesinin büyük bir şans olduğunu belirtiyor.