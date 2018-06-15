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Erbil’deki Yangında Semt Pazarı Küle Döndü!

Irak'ın  Erbil kentinde bulunan bir semt pazarında çıkan yangında çok sayıda iş yeri kül oldu.

Erbil’deki Yangında Semt Pazarı Küle Döndü!

Irak'ın  Erbil kentinde bulunan bir semt pazarında çıkan yangında çok sayıda iş yeri kül oldu.

15 Haziran 2018 Cuma 13:53
Erbil’deki Yangında Semt Pazarı Küle Döndü!

Erbil, 15 Haziran 18 : Irak'ın  Erbil kentinde bulunan bir semt pazarında çıkan yangında çok sayıda iş yeri kül oldu.

Alınan bilgilere göre, yangın sabah saatlerinde kozmetik ürünlerinin satıldığı bir iş yerinde çıktı, kısa sürede diğer iş yerlerine sıçradı.

İtfaiye yangını kontrol altına alırken, polis ve sağlık ekipleri de hazır bekledi.

Yangının elektrik arızası nedeniyle çıktığı ve kısa sürede diğer iş yerlerine yayıldığı belirtildi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, pazarda 100’den fazla iş yeri kullanılamaz hale geldi, bazı iş yerlerinde de hasar oluştu.

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Son Güncelleme: 15.06.2018 17:18
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