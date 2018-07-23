banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95855
ALTIN
188.030
DOLAR
4.7474
STERLİN
6.2387
EURO
5.5633
Alayköy’deki Yangın Kontrol Altına Alındı… Soğutma Çalışmaları Sürüyor...
Alayköy’deki Yangın Kontrol Altına Alındı…
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
10 yaşındaki kız çocuğu agır yaralandı
10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU AĞIR...
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

Erbil Valiliği'ndeki 3'üncü Saldırgan Da Etkisiz Hale Getirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil valilik binasına saldıran kişilerden üçüncüsü etkisiz hale getirildi, rehin alınan bir personel de kurtarıldı.

Erbil Valiliği'ndeki 3'üncü Saldırgan Da Etkisiz Hale Getirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil valilik binasına saldıran kişilerden üçüncüsü etkisiz hale getirildi, rehin alınan bir personel de kurtarıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:52
Erbil Valiliği'ndeki 3'üncü Saldırgan Da Etkisiz Hale Getirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil valilik binasına saldıran kişilerden üçüncüsü etkisiz hale getirildi, rehin alınan bir personel de kurtarıldı.
Olay yerindeki AA muhabiri, valilik binasını basan saldırganlardan üçüncüsünün de öldürüldüğünü ifade etti. 
Saldırganlar tarafından rehin alındığı belirtilen 1 valilik personeli ise güvenlik güçlerince kurtarıldı. 
Valilik binasında çatışma sona ererken, güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altına aldı. 
Erbil Valilik binasına bu sabah 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlardan biri üzerindeki bombayı patlatmış diğeri güvenlik güçlerince öldürülmüştü. Olayda bir polis yaralanmıştı.
Saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından planlandığı tahmin ediliyor. 
Erbil Valiliği'ne 19 Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı araçla intihar saldırısı düzenlenmiş 5 kişi hayatını kaybetmişti. 
 


banner288
Son Güncelleme: 23.07.2018 13:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küba, Komünizm Yerine Sosyalizme Geçiyor
Küba, Komünizm Yerine Sosyalizme Geçiyor
Suriye'nin Güneyinden Zorunlu Tahliyeler...
Suriye'nin Güneyinden Zorunlu Tahliyeler...
Güney Kore'de Milletvekili İntihar Etti!
Güney Kore'de Milletvekili İntihar Etti!
Obrador'dan Göçü Önleme Taahhütü
Obrador'dan Göçü Önleme Taahhütü
Kuzey Kore'de Halka “Kemer Sıkmaya Hazır Olun“ Çağrısı
Kuzey Kore'de Halka “Kemer Sıkmaya Hazır Olun“ Çağrısı
Somali'de Terör Saldırısı: 4 Asker Öldü
Somali'de Terör Saldırısı: 4 Asker Öldü
Filistin “Yahudi Ulus Devlet“ Yasasıyla İlgili Görüşmeler Yapıyor...
Filistin “Yahudi Ulus Devlet“ Yasasıyla İlgili Görüşmeler Yapıyor...
İsrail Suriye Sınırında Roket Alarmı
İsrail Suriye Sınırında Roket Alarmı
Hindistan'da Bina Yangını: 5 Ölü
Hindistan'da Bina Yangını: 5 Ölü
Çin Aşı Üreticileri Hakkında Soruşturma Başlatıyor...
Çin Aşı Üreticileri Hakkında Soruşturma Başlatıyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim