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Erbil'de Valilik binasına silahlı saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 1 polis yaralandı. 

Erbil'de Valilik binasına silahlı saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 1 polis yaralandı. 

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:53
Erbil'de Valilik binasına silahlı saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 1 polis yaralandı. 
Olay yerindeki AA muhabiri, ellerinde ağır silahlar bulunan 3 kişinin valilik binasına girdiğini ve etrafa ateş açtığını belirtti. Açılan ateş sonucu Valilik binasını koruyan bir polis yaralandı.
Öte yandan içeride gizlenen saldırganların Valilik personelini rehin aldığı iddia edildi. 
Bina çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alınırken, içeriden hala silah sesleri geliyor. 
 

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Son Güncelleme: 23.07.2018 11:26
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