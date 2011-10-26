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Enkazdan Kurtulanlar Ölüyor

İşte enkazdan sağ kurtulanların yaşamını yitirmelerinin nedenleri!

Enkazdan Kurtulanlar Ölüyor

İşte enkazdan sağ kurtulanların yaşamını yitirmelerinin nedenleri!

26 Ekim 2011 Çarşamba 10:46
Enkazdan Kurtulanlar Ölüyor
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Depremin simge isimlerinden biri olan Yunus da depreme bir internet kafede yakalanmış, saatler süren çalışmanın ardından sağ olarak kurtarılmış ancak hastane yolunda hayatını kaybetmişti.

İşte enkazdan sağ kurtulanların yaşamını yitirmelerinin nedenleri!

İnsan enkaz altında neler yaşar?

* Stres hormonları aşırı salgılanır. Büyük bir panik ve kalp çarpıntısı yaşanır. Hayatta kalmak için sakin olmaya çalışmak şart. Uyumak enkazdan sağ kurtulmanın en büyük formülü. Çünkü stres hormonlarının kalbi yorması engellenmiş olur.

* Vücudu sıkışan, kolu bacağı enkaz altında kalan insanın dokuları ezildiği için sinirleri tahrip olur. Dolaşım sistemi bozulur. Bu yüzden kalp fazla kan pompalamaya çalışır.

*Tansiyon hızla yükselir. Kalp daha hızlı çalıştığı için yorulur ve kalp yetmezliği gelişebilir.

EN KRİTİK 10 SAAT

*Enkaz altında sürekli toz, toprak, kireç solumak yabancı maddelerin akciğere yığılmasına yol açar. Nefes alıp verme bozulur. Akciğer yetmezliği, akciğer zarının yırtılması ve akciğerin hava kaçırması başlayabilir. Bu tablo çok risklidir. 10 saat sonra ölüm riski çok yükselir.

ENKAZDAN ÇIKMA ANI DA RİSKLİ

İnsan 7 gün susuzluğa dayanır. Enkaz altında herkes 4-5 gün yaşayabilir. Havanın soğuk olması bu açıdan avantaj. Sıvı kaybı daha az olur.

Enkaz, kalktığı anda da büyük bir risk var. Vücudun üstündeki yük kalkınca baskı altındaki yaralı veya ölü dokudan salgılanan maddeler böbrekleri iflasa götürebilir..

Son Güncelleme: 26.10.2011 10:46
Anahtar Kelimeler:
DepremVanErcişKurtarma
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