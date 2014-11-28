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Enflasyon Düştü

Euro Bölgesi'nde enflasyon Kasım ayında yüzde 0,3 ile tekrar dip yaptı.

Enflasyon Düştü

Euro Bölgesi'nde enflasyon Kasım ayında yüzde 0,3 ile tekrar dip yaptı.

28 Kasım 2014 Cuma 12:13
Enflasyon Düştü
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Euro Bölgesi'nde enflasyon Kasım ayında yüzde 0,3 ile tekrar dip yaptı.

AB istatistik kurumu Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde enflasyon Eylül'de yüzde 0,3 ile son 5 yılın en düşük düzeyine indikten sonra Ekim'de yüzde 0,4'e çıkmıştı.

Kasım ayı itibariyle yıllık enflasyon hizmet sektöründe yüzde 1,1 gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 0,5 enerji, hariç sanayi mallarında yüzde 0 ve enerjide yüzde -2,5 oldu.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun Kasım ayında tekrar tarihi dip yapmasının, Avrupa Merkez Bankası'nın deflasyon tehdidine karşı uzun süredir sürdürdüğü mücadelede yeni adımlar atmaya zorlaması bekleniyor.

Bu arada Eurostat, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranının Ekim'de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 11,5'te kaldığını duyurdu.

Ekim'de AB'nin ortalama işsizlik oranı da Eylül'e göre değişmeyerek yüzde 10 oldu.

Eurostat'a göre AB'de işsizlik oranlarında Yunanistan yüzde 25,9 ve İspanya yüzde 24'le başı çekmeye devam ediyor. İşsizlik oranları AB ortalamasının üzerinde bulunan diğer ülkeler yüzde 16'yla Hırvatistan, yüzde 15,3'le Kıbrıs Rum kesimi, yüzde 13,4'le Portekiz, yüzde 13,2'yle İtalya, yüzde 12,9'la Slovakya, yüzde 11,1'le Bulgaristan, yüzde 10,9'la İrlanda, yüzde 10,8'le Letonya ve yüzde 10,5'le Fransa olarak sıralandı.

Ekim itibariyle işsizlik oranları Belçika'da yüzde 8,6, Polonya'da yüzde 8,3, Romanya'da yüzde 6,7, Hollanda'da yüzde 6,5, İngiltere'de yüzde 5,9 ve Almanya'da yüzde 4,9 düzeyinde bulunuyor.

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