Enfield’de iktidar Kıbrıslı Türklerin

Kıbrıs Manşet Özel Haber
İngiltere’nin başkenti Londra’nın en büyük belediyelerinden olan Enfield Belediyesi’nin Liderlik koltuğuna Kıbrıslı Türk Nesil Çalışkan seçildi.
63 Belediye Meclis Üyesinin 21 tanesi Türk Enfield Belediyesinin 63 üyesinin 21 tanesi Türk, 11 tanesi Rum – Yunan ve diğer çeşitli milletlerden üyelerle birlikte çoğunluk İngiliz olmayanların eline geçmiş durumda.
Belediye Başkanı statüsündeki Liderlik koltuğuna da Kıbrıslı Türk bayan Nesil Çalışkan’ın oturması, özellikle Londra’da yaşayan Türkler arasında büyük sevinç yaşanmasına sebep oldu.