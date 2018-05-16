Enfield’de iktidar Kıbrıslı Türklerin

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İngiltere’nin başkenti Londra’nın en büyük belediyelerinden olan Enfield Belediyesi’nin Liderlik koltuğuna Kıbrıslı Türk Nesil Çalışkan seçildi.

3 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarına göre, Kıbrıslı Türklerin büyük başarı gösterdiği seçimde Belediye Lideri ile birlikte 63 Belediye Meclis üyesinin 21 tanesi de Türklerden oluştu. Ülkemizde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen saygın insanların vatandaşlığının iptal edildiği bugünlerde Büyük Britanya İmparatorluğunun Başkenti, İngiltere Kraliçesinin de ikamet ettiği şehir olan Londra’nın en büyük belediyesinde yönetimin çoğunluğunun İngiliz olmayanlardan oluşması KKTC gündemine de bomba gibi düştü.

63 Belediye Meclis Üyesinin 21 tanesi Türk Enfield Belediyesinin 63 üyesinin 21 tanesi Türk, 11 tanesi Rum – Yunan ve diğer çeşitli milletlerden üyelerle birlikte çoğunluk İngiliz olmayanların eline geçmiş durumda.

Belediye Başkanı statüsündeki Liderlik koltuğuna da Kıbrıslı Türk bayan Nesil Çalışkan’ın oturması, özellikle Londra’da yaşayan Türkler arasında büyük sevinç yaşanmasına sebep oldu.