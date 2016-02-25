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"Enerjide İşbirliği Doğu Akdeniz’e Barış Ve İstikrarı Getirir"

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı&nbsp; Nikos Anastasiadis, adada müzakerelerin olumlu bir havada sürdüğünü belirterek, Doğu Akdeniz’de enerji alanındaki potansiyel işbirliklerinin bölgeyi istikrara kavuşturabileceğini söyledi.

"Enerjide İşbirliği Doğu Akdeniz’e Barış Ve İstikrarı Getirir"

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı&nbsp; Nikos Anastasiadis, adada müzakerelerin olumlu bir havada sürdüğünü belirterek, Doğu Akdeniz’de enerji alanındaki potansiyel işbirliklerinin bölgeyi istikrara kavuşturabileceğini söyledi.

25 Şubat 2016 Perşembe 10:20
"Enerjide İşbirliği Doğu Akdeniz’e Barış Ve İstikrarı Getirir"
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RUM YÖNETİMİ BAŞKANI  ANASTASİADİS:  "KIBRIS SORUNUNDA BİR ÇÖZÜME ULAŞMAMIZIN, DİPLOMASİNİN VE UZLAŞMACI DURUŞUN GÜVENSİZLİĞE GALİP GELEREK EN ZORLU ULUSLARARASI MESELELERİN BİLE ÇÖZÜMÜNE NASIL KATKI SUNABİLECEĞİNİ GÖSTERMESİ AÇISINDAN EMSAL OLUŞTURACAĞINA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE İNANIYORUM"

"BÖLGEDEKİ ENERJİ İŞBİRLİĞİ, DOĞU AKDENİZ’İ İSTİKRAR, GÜVENLİK VE BARIŞ ADASINA DÖNÜŞTÜREBİLİR. ENERJİNİN, ANLAŞMAZLIĞIN KAYNAĞI OLMAMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM. ENERJİ KAYNAKLARI BARIŞ, İSTİKRAR VE BÖLGESEL ENTEGRASYONUN KATALİZÖRÜ OLMALI"

"BÖYLE BİR İŞBİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLAMASINDA SONUCA GÖTÜRECEK FAKTÖR OLABİLİR. BU GİBİ POZİTİF GELİŞMELER YAKIN BÖLGEMİZDE İHTİYAÇ DUYULAN BARIŞ VE İSTİKRAR ORTAMININ BAŞARILMASINI VE KORUNMASINI TEŞVİK EDECEKTİR"

 Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı  Nikos Anastasiadis, adada müzakerelerin olumlu bir havada sürdüğünü belirterek, Doğu Akdeniz’de enerji alanındaki potansiyel işbirliklerinin bölgeyi istikrara kavuşturabileceğini söyledi.

Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerine ve Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geçen yılın mayıs ayından bu yana Kıbrıslıların tamamını kapsayacak bir çözüme ulaşabilmek için yoğun müzakerelerin yürütüldüğünü belirten Anastasiadis, “Kıbrıs sorununda bir çözüme ulaşmamızın, diplomasinin ve uzlaşmacı duruşun güvensizliğe galip gelerek, en zorlu uluslararası meselelerin bile çözümüne nasıl katkı sunabileceğini göstermesi açısından emsal oluşturacağına güçlü bir şekilde inanıyorum” diye konuştu.

“ENERJİ BARIŞ VE İSTİKRARIN KATALİZÖRÜ OLMALI”

Doğu Akdeniz’deki enerji işbirliklerinin bölgenin kaderini değiştirebileceğine işaret eden Anastasiadis, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervlerinin keşfedilmesinin ortaya bir sinerji çıkarma potansiyeli var. Bu şekilde bölgedeki hidro-karbon üreticisi ülkeler ile tüketicisi ülkeler arasında halkların sosyo-ekonomik kalkınmasına ve refahına fayda sağlayacak yakın ve daha geniş kapsamlı bir işbirliği potansiyeli oluşabilir. Bölgedeki enerji işbirliği, Doğu Akdeniz’i istikrar, güvenlik ve barış adasına dönüştürebilir. Böyle bir işbirliği Avrupa Birliği’nin enerji güvenliğinin sağlanmasında sonuca götürecek faktör olabilir. Bu gibi pozitif gelişmeler yakın bölgemizde ihtiyaç duyulan barış ve istikrar ortamının başarılması ve korunmasını teşvik edecektir."

Enerji alanında atılacak adımların bölgenin çehresini değiştirebileceğini vurgulayan Anastasiadis, “Enerjinin, anlaşmazlığın kaynağı olmaması gerektiğine inanıyorum. Enerji kaynakları barış, istikrar ve bölgesel entegrasyonun katalizörü olmalı” ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM YOLUNDA ÇALIŞMAYA KARARLIYIM”

Anastasiadis, “Ülkemizi bölünmüş bir adadan, yasalara, AB değerlerine ve prensiplerine saygılı, tam mutabakat halinde, barış, işbirliği ve tolerans içerisinde birlikte yaşayabileceğimiz ortak bir yurda dönüştürmek için görüşüyoruz. Yönetim, güç paylaşımı, mülkiyet, ekonomi ve Avrupa Birliği’ne ilişkin önemli sayıda meselede ortak bir anlayış oluşturmayı başardık” dedi.

Öte yandan, Anastasiadis, müzakerelerde alınan mesafeye rağmen bölgesel yeniden düzenleme, güvenlik ve garantiler, uluslararası anlaşmalar, federal yasa ve mevzuatlar gibi birçok konuda henüz kapsamlı ve esaslı görüşmelere geçilmediğini belirtti.

Anastasiadis, sözlerini “Ortak bir anlayışa ulaşsak bile, uygulamanın karmaşıklığı (anlaşmanın mali boyutunda olduğu gibi) zaman ve dikkatli bir planlamayı gerektiriyor. Kendi adıma her iki toplum için de kabul edilebilecek bir çözüme en kısa zamanda ulaşmak için dostum Mustafa Akıncı ile yakın bir şekilde yorgunluk nedir bilmeden çalışmak konusunda kararlıyım” diye tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Enerjide İşbirliği Doğu Akdeniz’e Barış Ve İstikrarı Getirir
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