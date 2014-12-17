Endonezya'daki Heyelan

ÖLENLERİN SAYISI 79'A ÇIKTI, 29 KİŞİ HALA KAYIP

: Endonezya'nın Orta Java bölgesinde geçen hafta aşırı yağışların sebep olduğu heyelanda ölenlerin sayısının 79'a çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet ile Mücadele Ajansı, bugün yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle ölenlerin sayısının 79'a yükseldiğini, toprak altında kalan 29 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını duyurdu.

Bölgede bin 200 kişilik özel kurtarma ekibi ile askerler ve vatandaşlar arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Evleri toprak altında kalan yaklaşık bin 500 kişi geçici barınaklarda konaklıyor. Endonezya Kızılhaçı, çadırlarda vatandaşlara gıda ve ilaç yardımı yapıyor.

Endonezya'da şiddetini artıran muson yağmurları, Orta Java bölgesindeki Banjarnegera şehrinde bulunan Jemblung köyünde heyelana sebep olmuş, dağ yamaçlarındaki yaklaşık 105 ev toprak altında kalmıştı.

Yetkililer, muson yağmurlarının devam etmesi nedeniyle bölgede ikinci bir heyelan tehlikesine karşı halkı uyardı.

Tropikal coğrafyada bulunan Endonezya'da yağmur mevsimiyle sel ve heyelan olayları sık sık görülüyor. 2006 yılında Sijeruk bölgesinde meydana gelen heyelanda da 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.