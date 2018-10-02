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Endonezya’daki Depremde Ölü Sayısının Artmasından Endişe Ediliyor

Endonezya’daki Depremde Ölü Sayısının Artmasından Endişe Ediliyor

02 Ekim 2018 Salı 07:35
Endonezya’daki Depremde Ölü Sayısının Artmasından Endişe Ediliyor

PALU’YA BAĞLI BALAROA BÖLGESİNDE 200 AİLENİN YAŞADIĞI YERLEŞİM YERİ TAMAMEN YIKILIRKEN ŞU ANA KADAR SADECE 7 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI 


PALU MERKEZİNDE YIKILAN BİR OTELİN ENKAZINDA YAKLAŞIK 30 KİŞİNİN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR


Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.


Palau’ya bağlı Balaroa bölgesinde cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası yetkililer, bin 200'den fazla insanın yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Yetkililer ayrıca sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle bölgedeki naaşların hazırlanan toplu mezarlara ivedilikle gömülmesi gerektiğini belirtmişti.


Depremde yaklaşık 200 ailenin yaşadığı yerleşim alanı tamamen yıkılırken, bölgede Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.


Balaroa'da yaşayan Tanvir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem olduğunda köyde değildim. Depremden hemen sonra eve koştum ve evimin yıkıldığını gördüm. Yıkıntılar arasında eşimi, kayınvalidemi ve iki çocuğumu kurtardım." dedi.


Köyde yaklaşık 200 ailenin yaşadığı yerleşim alanının yıkıldığını ifade eden Tanvir, yüzlerce kişinin halen enkaz altında olduğunu tahmin ediyorum." diye konuştu. 


YIKILAN ROA OTELİ ENKAZINDA DA 30 KİŞİNİN OLDUĞU BELİRTİLİYOR
Palu merkezde, depremde yıkılan Roa otelinde şu ana kadar 3 kişinin cesedine ulaştıklarını ve 2 kişinin sağ kurtulduğunu ifade eden BASARNAS’ın olay bölgesi sorumlusu Retno Budiharto, "Otel kaydına göre enkaz altında halen yaklaşık 30 kişi bulunuyor. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Öte yandan, bölgede arama kurtarma çalışmaları teknik ekipman ve araç eksikliğinden kısıtlı imkanlarla yürütülürken gece  çalışmalara ara veriliyor. 


Deprem bölgesi dağlık bir alanda olduğu için arama kurtarma çalışmalarına destek olabilecek büyük iş makinası ve ekipmanlarının erişiminde güçlük yaşanıyor.


Elektrik verilemeyen bölge genelinde, telefon hatlarındaki sorunlar nedeniyle iletişim kurulmasında güçlüklerle karşılaşılıyor.

Son Güncelleme: 02.10.2018 11:02
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