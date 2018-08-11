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Endonezya’daki Depremde Ölü Sayısı 387'ye Yükseldi!

Endonezya’nın Lombok Adası’nda pazar günü meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 387’ye yükseldiği bildirildi.

Endonezya’daki Depremde Ölü Sayısı 387'ye Yükseldi!

Endonezya’nın Lombok Adası’nda pazar günü meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 387’ye yükseldiği bildirildi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:59
Endonezya’daki Depremde Ölü Sayısı 387'ye Yükseldi!


Endonezya’nın Lombok Adası’nda pazar günü meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 387’ye yükseldiği bildirildi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin 387’ye çıktığını belirtti.
Depremden olumsuz etkilenen 387 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaşan Nugroho,14 binden fazla yaralı olduğunu belirtirken, depremde bölge genelinde 67 bin 875 evin, 468 okulun, 15 cami, 50 mescit, 3 hastane, 10 klinik ve 20 ofis binasının da zarar gördüğünü kaydetti.
Deprem ardından 500’den fazla artçı sarsıntının yaşandığını bildiren Nugroho, enkaz altında insanların olduğundan şüphelendiklerini ve can kayıplarının artmasından endişe etiklerini vurguladı.
Öte yandan, bölgede kapsamlı arama çalışmaları devam ederken, bölgeden tahliye edilenlerin içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluklar yaşandığı belirtiliyor.
Lombok’ta 29 Temmuz’da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti. 5 Ağustos’ta 7 büyüklüğünde deprem ile şiddetli bir şekilde sarsılan bölgede, perşembe günü de 6,2 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi.
 

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Son Güncelleme: 11.08.2018 13:23
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