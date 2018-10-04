Endonezya’daki Depremde Binlerce Kişi Enkaz Altında

PALU’YA BAĞLI PETOBO VE BALAROA BÖLGESİNDE 3 BİNDEN FAZLA EV YIKILIRKEN, BİNLERCE KİŞİNİN ENKAZ ALTINDA OLDUĞU BELİRTİLİYOR



PETOBO’DA DEPREMDEN SONRA TOPRAK ZEMİNİN 3 METREYE KADAR YÜKSELDİĞİ, BAZI EVLERİN BULUNDUĞU ALANDAN 300 METRE UZAKLIĞA SÜRÜKLENDİĞİ İFADE EDİLİYOR



TEKNİK EKİPMAN EKSİKLİĞİ ARAMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR



Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen depremin ardından altı gün geçmesine rağmen hala binlerce kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.



Sulawesi Adası’nda deprem ve ardından tsunaminin etkili olduğu Palu’ya bağlı Petobo ve Balaroa bölgesinde yerleşim alanlarında 3 binden fazla evin yıkıldığı, binlerce kişinin enkaz altında kaldığı ifade ediliyor.



İki bölgede 150’ye yakın cesede ulaşıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, kimlik tespiti ve kayıp ihbarları üzerinden ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapıyor ancak bölge genelinde yıkıma uğramış yerleşim alanlarında kaç kişinin hala enkaz altında kaldığına yönelik kesin bilgi bulunmuyor.

Petobo’da depremden sonra toprak zeminin 3 metreye kadar yükseldiği, bazı evlerin de bulunduğu alandan 300 metre uzaklığa sürüklendiği belirtiliyor.



Petobo’da yaşayan 55 yaşındaki Arden Latanratu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akşam namazı için camiye gittiğimde deprem oldu. Depremin hemen ardından eve koştum. Evimi yerinde bulamadım. Evim, bulunduğu alandan 300 metre uzağa sürüklenmiş. Eşim sağ kurtulurken, kızım ve torunum yaşamını yitirdi." dedi.



ANNELERİNİN ENKAZDAN ÇIKARILMASINI BEKLİYOR



Petobo’da, amcaları Hengki Perusu ile 9 yaşındaki Raja Agan ve 5 yaşındaki Annabele Agan, ağlayarak enkaz altında kalan annelerinin çıkarılmasını bekliyor.



Çocukların amcası Hengki, "Anneleri Normin, Petobo’da emlak dükkanında çalışıyordu. Deprem olduktan sonra haber alamadık. Zaten buraya geldiğimizde geniş bir alanın yıkıldığını gördük. Deprem olduğu günden bu yana her gün geliyoruz." diye konuştu.



Çocukların annelerinin enkaz altında kaldığından haberi olduğunu belirten Hengki, "Bugün de geldik ama haber yok hala. Bulamazsak artık Allah’a bırakacağız. Ama bulmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



TEKNİK EKİPMAN EKSİKLİĞİ ARAMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Petobo’daki Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (BASARNAS) ekibinde görevli Chandra da "Burası Petobo bölgesi. Deprem olduğunda bu bölgede yer altından çıkan yoğun çamur evleri birbirine katarken, yukarı kaldırmış ve yerlerini de değiştirmiş. Bölgede ilk çalışmaya başladığımızdan bu yana 60’a yakın cansız bedeni enkazdan çıkardık ve hala çıkarmaya devam ediyoruz. Bölgede çalışmamız kolay yürümüyor, yıkım ve çamurda kalın tabaka oluşmuş. Teknik ekipman eksikliği nedeniyle çalışmaları güçlükle yürütüyoruz." diye konuştu.



Öte yandan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) yaptığı son açıklamada, depremde ölenlerin sayısının bin 424’e yükseldiğini duyurdu.



Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel kaynaklar ise depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.



Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.