Endonezya'da Toprak Kayması

TOPRAK KAYMASINDA 11 KİŞİ ÖLDÜ, 100 KİŞİ KAYIP

Endonezya'nın Cava adasında aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında 11 kişi öldü, yaklaşık 100 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya Afet Yönetimi Dairesi yetkilisi Sutopo Purwo Nugroho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cava'nın orta bölgesinde Sampang köyünde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğünü, yaklaşık 100 kişinin ise bulunamadığını söyledi.

Olayda çok sayıda evin toprak altında kaldığı, arama kurtarma çalışmalarına asker, polis ve gönüllüler dahil yüzlerce kişinin katıldığı belirtildi.

Endonezya'da toprak kaymalarında bu sene 270'den fazla kişi hayatını kaybetti.