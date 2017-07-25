Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2017 Salı 14:00

Endonezya’da Tekne Alabora Oldu: 10 Ölü

Endonezya’da, teknenin alabora olması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya'da Tekne Alabora Oldu: 10 Ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

KUZEY KALİMANTAN EYALETİNİN TARAKAN BÖLGESİ AÇIKLARINDA 50 KİŞİYİ TAŞIYAN TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU 10 KİŞİ ÖLDÜ

 Endonezya’da, teknenin alabora olması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (BASARNAS), Kuzey Kalimantan eyaletinin Tarakan bölgesi açıklarında 50 kişiyi taşıyan teknenin alabora olması sonucu 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Tanjung Selor bölgesine gitmek üzere limandan ayrılan teknenin, kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olduğu belirtildi.

Tekneden, aralarında 2 Alman vatandaşının da bulunduğu 40 kişinin sağ kurtarıldığı kaydedildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da 5 Katlı Bina Çöktü Hindistan'da 5 Katlı Bina Çöktü
Fransa Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor Fransa Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor
Dünyada Okula Gidemeyen Çocukların Yarısı Nijerya'da Dünyada Okula Gidemeyen Çocukların Yarısı Nijerya'da
İngiltere'de Raflardaki Ürünler Küçülüyor İngiltere'de Raflardaki Ürünler Küçülüyor
Bilim Adamları Grönland'dan Endişeli... Bilim Adamları Grönland'dan Endişeli...
Hindistan'da Sel… Ez Az 16 Kişi Öldü Hindistan'da Sel… Ez Az 16 Kişi Öldü
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Hindistan'da 5 Katlı Bina Çöktü
Hindistan'ın Mumbai kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu 6 kişi öldü.

Haberi Oku